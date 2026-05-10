Casper Ruud elogia Sinner agli Internazionali di Roma, Fa sembrare il tennis troppo facile

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Ruud elogia Sinner dopo Roma e spiega perché il suo tennis sembra automatico agli avversari. Il norvegese, qualificato agli ottavi degli Internazionali, ha definito impressionante il livello mostrato dall’azzurro anche a Madrid.

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Casper Ruud si è preso gli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia dopo il successo in due set contro il ceco Jiri Lehecka. Al termine del match disputato domenica 10 maggio a Roma, il tennista norvegese ha parlato anche di Jannik Sinner e del livello mostrato negli ultimi mesi dal numero uno azzurro. Intervistato da Ziggo Sport, Ruud ha ricordato la sfida giocata contro Sinner proprio sulla terra romana, spiegando di aver percepito già allora una crescita evidente nel gioco dell’italiano. Secondo il norvegese, le prestazioni offerte da Sinner sono state confermate anche nella recente finale del Masters 1000 di Madrid. Ruud ha commentato le opinioni di chi definisce Sinner “un robot”, spiegando che questa etichetta nasce dalla capacità dell’azzurro di rendere semplici situazioni che nel tennis professionistico sono invece estremamente complicate. Per il norvegese, il fatto che il suo gioco appaia automatico dovrebbe essere interpretato come un complimento e non come una critica. Il tennista scandinavo ha poi aggiunto che il livello raggiunto da Jannik Sinner rappresenta un riferimento per tutto il circuito. Più aumentano le vittorie, ha spiegato Ruud, più cresce la pressione degli avversari, desiderosi di battere il giocatore da battere del momento. Nonostante questo, Sinner continua a vincere con continuità, diventando un esempio anche per gli altri professionisti del tour.

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