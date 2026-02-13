Parigi, uomo armato di coltello ferito dalla polizia all'Arc de Triomphe

Un uomo armato di coltello è stato ferito dalla polizia a Parigi sotto l’Arc de Triomphe dopo aver minacciato alcuni agenti durante una cerimonia ufficiale. Il caso è ora seguito dalla Procura antiterrorismo.

Momenti di tensione nel cuore di Parigi, dove un uomo armato di coltello è stato fermato a colpi d’arma da fuoco nei pressi dell’Arc de Triomphe. L’intervento è avvenuto durante una cerimonia ufficiale in corso presso il monumento.

Secondo quanto emerso, l’uomo si sarebbe avvicinato agli agenti impegnati nel rito della riaccensione della fiamma sulla tomba del Milite Ignoto, arrivando a minacciarli con l’arma. A quel punto la polizia ha aperto il fuoco, colpendolo.

Il sospettato è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono state rese note, mentre l’area è stata rapidamente isolata per consentire gli accertamenti.

La gestione dell’indagine è passata alla Procura nazionale antiterrorismo, che dovrà chiarire dinamica e motivazioni dell’accaduto.