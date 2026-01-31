Paura a Centocelle, uomo armato di coltello fermato dalla polizia locale

Momenti di tensione nel quartiere romano di Centocelle, dove un uomo armato di coltello ha creato allarme tra i passanti vicino al mercato rionale, costringendo all’intervento della polizia locale.

Attimi di paura nel quadrante est di Roma, dove un uomo armato di coltello ha seminato il panico tra i cittadini in transito nella zona di piazzale delle Gardenie, nel cuore di Centocelle.

Gli agenti del V Gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale si trovavano impegnati nei controlli di routine nell’area del mercato di viale della Primavera quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza dell’uomo.

Raggiunto il luogo indicato, i vigili hanno individuato un 65enne in evidente stato di alterazione. Stringeva un coltello in una mano e presentava ferite sull’altro braccio, che si sarebbe procurato da solo.

Dopo aver messo in sicurezza l’area, gli agenti hanno gestito la situazione con cautela. Fondamentale il supporto di un operatore di madrelingua russa, che ha permesso di comunicare con l’uomo, proveniente dall’Europa orientale e incapace di parlare italiano.

Con il passare dei minuti, la tensione è scesa. L’uomo è stato convinto a poggiare a terra l’arma, poi sequestrata. Successivamente è stato affidato al personale sanitario per le cure necessarie.

Conclusi gli interventi di emergenza, sono stati effettuati gli accertamenti previsti. Il 65enne è stato denunciato per porto abusivo di armi.