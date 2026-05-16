César e Stefania Marchionna si sono sposati a Doha, Roberto Mancini tra i testimoni

César Aparecido Rodrigues ha sposato Stefania Marchionna a Doha con una cerimonia privata celebrata dall’ambasciatore italiano Paolo Toschi. Tra i pochi invitati presenti anche Roberto Mancini, testimone dello sposo.

Stefania Marchionna e César Aparecido Rodrigues hanno scelto Doha per celebrare il loro matrimonio con una cerimonia riservata a pochi amici stretti e familiari. L’ex calciatore della Lazio e dell’Inter ha pronunciato il sì nella capitale del Qatar, dove oggi lavora come assistente tecnico di Roberto Mancini all’Al Sadd.

A officiare il matrimonio è stato l’ambasciatore d’Italia a Doha, Paolo Toschi, che ha celebrato l’unione in un clima elegante e lontano dall’attenzione pubblica. Tra i presenti figurava anche Roberto Mancini, testimone dello sposo e legato a César da un lungo rapporto nato negli anni condivisi tra Lazio e Inter.

La coppia ha mantenuto la relazione sempre lontana dai riflettori, preferendo una vita privata discreta nonostante la notorietà di entrambi. Stefania Marchionna, conosciuta nel mondo dello spettacolo e dei social, negli anni ha consolidato la propria immagine nel settore lifestyle e entertainment, mantenendo un forte seguito online.

Grande tifosa dell’Inter, Stefania ha condiviso spesso la sua passione per i colori nerazzurri, dettaglio che ha contribuito ad avvicinarla ancora di più a César. Chi frequenta la coppia racconta di un legame costruito nel tempo tra lavoro, viaggi e vita quotidiana, sempre con grande equilibrio e rispetto reciproco.

Dopo anni trascorsi insieme, i due hanno deciso di celebrare il matrimonio in Qatar senza eventi mondani o esposizioni mediatiche. Una scelta precisa, con una cerimonia intima organizzata esclusivamente per le persone più vicine alla coppia.