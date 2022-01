Roberto Mancini da Maria De Filippi a C'è Posta per te

Sabato sera a "C'e Posta per te" è arrivato un ospite davvero speciale: Roberto Mancini. L'allenatore dell'Italia campione d'Europa è stato accolto dal pubblico in studio in un modo unico. Video introduttivo, quasi un omaggio alle emozioni che ha trasmesso. noi quest'estate con la nazionale. Gli applausi si sono trasformati in una standing ovation quando Mancini è entrato in studio. La padrona di casa Maria De Filippi ha aggiunto: "Beh, hai fatto una cosa bellissima, in un periodo in cui c'era anche tanto bisogno".

Con Mancini, Maria De Filippi ha presentato il primo racconto della puntata. Quella di Martina, che ha chiamato il tecnico dell'Italia al "C'è Posta per te" per fare una piacevole sorpresa al compagno di squadra Simone. "Lui è l'uomo che si prende cura di me e delle mie figlie, si sente un fallito perché non lavora da maggio 2021, si prende cura della casa e delle ragazze e solo io ho uno stipendio". Con queste parole inizia il messaggio di Martina dedicato al compagno Simone, letto in studio da Maria De Filippi. E ancora: «Si mortifica sempre di più. Si chiude spesso in bagno e la vedo tornare con le lacrime agli occhi. Decido che venga a "C'è Posta per te" per dirgli che non deve sentirsi un fallito".

Così Martina ha voluto presentarlo a Mancini, per fargli capire che anche lui è un vero fuoriclasse. Il tecnico della nazionale ha fatto felice Simone e gli ha regalato la maglia della nazionale autografata da Ciro Immobile, l'attaccante preferito di Simone. Il titolare di un'impresa edile è quindi entrato in studio e ha offerto a Simone un lavoro con un contratto di sei mesi: "Spero che stiate andando bene nella nostra azienda di famiglia e sono sicuro che il contratto si rinnoverà a tempo indeterminato".

«Pian piano le cose stanno andando a posto - dice il tecnico della Nazionale italiana - sei giovane, bello, hai due ragazze meravigliose, devi crederci anche nei momenti più difficili. Non mollare mai, penso sia importante e possiamo migliorare ancora di più".

