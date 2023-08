Roberto Mancini: Nuova Missione in Arabia Saudita con Obiettivi Ambiziosi

Appena toccato terra, ha scelto di gettarsi immediatamente nell'azione. Dopo un rapido cambio d'abito, ha preso posto con eleganza in giacca e cravatta, di fronte al popolo che presto avrebbe guidato. «Mi riempie di orgoglio essere stato designato per questa nuova sfida, è un onore portare l'Arabia a grandi altezze», afferma con fervore Roberto Mancini, seduto al fianco del presidente della Federazione Al Misehal. Nelle sue parole risuona un'aura di determinazione mentre rivela la sua prospettiva, fissando l'inizio delle trattative addirittura nella data di Ferragosto. «La mia disponibilità era già aperta, mi hanno avvicinato e abbiamo iniziato a dialogare. Era chiaro che sarei tornato in campo, sento l'anima di un allenatore e questo cammino continuerà a lungo. Questo calcio che accoglie la mia guida è in cerca di affermazione, arricchito da giovani talenti che desidero plasmare e far crescere. Ci attendono traguardi ambiziosi, e per realizzarli abbraccio solo una filosofia: quella del duro lavoro».

Nel viaggio verso Riyadh, Mancini ha avuto al suo fianco i principali collaboratori tecnici, mentre altri si uniranno al suo staff a settembre. Tra di essi, spiccano Evani, ex vice allenatore della Nazionale, e Oriali, noto come il team manager azzurro, a meno che i piani non subiscano variazioni. «Tutto è accaduto in modo improvviso, dimostrando che le trattative non erano già avviate prima delle dimissioni. Alcuni dei miei collaboratori necessitano di più tempo per risolvere questioni personali. Ci raggiungeranno più avanti. Intanto, siamo giunti qui per avviare un percorso che coltiveremo insieme», dichiara Mancini, trovando addirittura spazio per alleggerire l'atmosfera e suscitare sorrisi tra i suoi interlocutori. «Desidero cogliere l'opportunità per ringraziare la Nazionale dell'Arabia Saudita, poiché sconfiggendo l'Argentina ai Mondiali mi ha permesso di mantenere il record di 37 partite consecutive senza sconfitte, ottenuto in passato con l'Italia».

Il debutto di Mancini è fissato per l'8 settembre a Newcastle, dove la squadra affronterà la Costa Rica in un'amichevole. Successivamente, il 12 settembre, si terrà un altro match presso lo stadio gestito dal Fondo PIF, questa volta contro la Corea del Sud. Mancini intraprende il suo nuovo incarico con un contratto che si protrarrà fino al 2027, includendo la Coppa d'Asia: tre anni e mezzo per un totale di 70 milioni di euro netti, oltre a ulteriori 10 milioni di bonus, vincolati al raggiungimento di risultati specifici.

