Giro d'Italia, Narváez vince tra Chieti e Fermo mentre Eulalio difende la maglia rosa

Jhonatan Narváez conquista l’ottava tappa del Giro d’Italia tra Chieti e Fermo dopo una giornata dura sugli Appennini marchigiani. Il corridore ecuadoriano ha preceduto due norvegesi della Uno-X, mentre Afonso Eulalio conserva la maglia rosa.

Jhonatan Narváez ha firmato l’ottava tappa del Giro d’Italia imponendosi sul traguardo di Fermo al termine dei 156 chilometri partiti da Chieti. L’ecuadoriano della Uae Emirates Xrg ha gestito al meglio il finale movimentato sulle strade dell’Appennino marchigiano, trovando lo spunto decisivo negli ultimi metri.

Alle sue spalle hanno chiuso i due corridori norvegesi della Uno-X Mobility. Andreas Rikardsen Leknessund ha ottenuto il secondo posto davanti al compagno di squadra Martin Tjotta, protagonista anche lui nella parte conclusiva della corsa.

La classifica generale resta guidata dal portoghese Afonso Eulalio, che mantiene la maglia rosa dopo una tappa senza cambi al vertice. Il corridore della Bahrain Victorious conserva un margine ridotto su Jonas Vingegaard, rimasto tra i principali inseguitori nella lotta per la leadership della corsa.

La frazione si è sviluppata lungo un percorso ricco di salite e continui cambi di ritmo, con diversi tratti impegnativi che hanno selezionato il gruppo già nelle fasi centrali della giornata. Le asperità marchigiane hanno favorito gli attacchi e reso difficile il controllo della corsa fino all’arrivo di Fermo.