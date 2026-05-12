Giro d'Italia, Narvaez vince a Cosenza e Ciccone conquista la maglia rosa
Giulio Ciccone conquista la maglia rosa al Giro d’Italia dopo la tappa Catanzaro-Cosenza vinta da Jhonatan Narvaez. L’ecuadoriano ha battuto allo sprint Orluis Aular dopo 138 chilometri in Calabria.
Jhonatan Narvaez firma il successo nella quarta tappa del Giro d’Italia, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri corsa martedì 12 maggio. Il corridore ecuadoriano della Uae Emirates Xrg ha regolato allo sprint il venezuelano Orluis Aular della Movistar al termine di una frazione veloce e combattuta sulle strade calabresi.
La giornata sorride anche a Giulio Ciccone, che grazie al risultato ottenuto sale al comando della classifica generale e indossa la maglia rosa. Il ciclista abruzzese della Lidl-Trek guida ora il Giro con quattro secondi di vantaggio sullo svizzero Jan Christen, anche lui in forza alla Uae Emirates Xrg.
Per il gruppo la corsa proseguirà mercoledì con la quinta frazione, una tappa di 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza, destinata a offrire nuovi cambiamenti nella classifica generale.
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