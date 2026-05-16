Arisa dopo Sanremo 2026, la cantante replica alle critiche sul fisico e parla della sua vita privata

Arisa racconta il cambiamento dopo Sanremo 2026 e spiega perché ha deciso di prendersi più cura del proprio corpo. La cantante parla anche della vita sentimentale e del rifiuto delle relazioni occasionali.

Nel salotto di Verissimo, Arisa ha parlato del periodo che sta vivendo e del rapporto ritrovato con sé stessa. La cantante ha spiegato di sentirsi oggi più serena e completa, anche grazie a una maggiore attenzione verso il proprio corpo. Un cambiamento che, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026, ha attirato commenti e osservazioni sul suo aspetto fisico.

L’artista ha raccontato di aver scelto di prendersi cura di sé in modo più consapevole. Per lei non si tratta solo di immagine, ma di benessere personale. Le critiche ricevute negli ultimi mesi non l’hanno condizionata. Ha ammesso di sapere bene cosa significhi essere esposta al giudizio del pubblico, ma di non lasciarsi più influenzare dai commenti esterni.

Durante l’intervista, Arisa ha ricordato anche gli inizi della sua passione per la musica. Ha raccontato di aver iniziato a cantare quando aveva poco più di tre anni e di aver partecipato da bambina ai concorsi del suo paese senza mai riuscire a vincere. Quelle sconfitte, però, non le hanno fatto perdere la voglia di continuare.

Nel corso degli anni è diventata una delle voci più riconoscibili della musica italiana e oggi si sente sempre più coinvolta anche nella scrittura dei propri brani. Ha spiegato di avere bisogno di interpretare canzoni nelle quali riesce a riconoscersi davvero.

Spazio anche alla vita sentimentale. La cantante ha dichiarato di essere single in questo momento, ma ha spiegato di vivere l’amore in maniera molto intensa. Ha raccontato di non essere interessata alle relazioni occasionali quando non è impegnata sentimentalmente, mentre in coppia dice di avere un carattere passionale.

Arisa ha parlato anche delle app di incontri, provate in passato su consiglio delle amiche. L’esperienza, però, non l’ha convinta. Ha spiegato di non aver trovato spontaneità né sintonia nelle conversazioni nate online.

Per la cantante, l’amore nasce soprattutto dalla condivisione quotidiana e dall’accettazione reciproca, anche nei momenti più semplici e imperfetti della vita di tutti i giorni. Oggi, ha detto, riesce a stare bene anche da sola.