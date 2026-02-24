Sanremo 2026, Arisa tra carriera, vita privata e il disturbo della tricotillomania

Arisa torna a Sanremo 2026 tra i Big dopo anni difficili, segnati da dubbi personali e pause dal Festival. La cantante ripercorre la sua storia, tra successi all’Ariston e fragilità raccontate senza filtri.

Arisa è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026, alla sua ottava partecipazione. Il debutto risale al 2009, quando conquistò il pubblico vincendo tra le Nuove Proposte con “Sincerità”. Negli anni è tornata più volte sul podio, seconda nel 2012 con “La notte” e vincitrice nel 2014 grazie a “Controvento”.

Nata a Genova nel 1982 come Rosalba Pippa, è cresciuta a Pignola, in Basilicata. Dopo il diploma ha svolto diversi lavori prima di tentare la strada della musica. Il nome d’arte Arisa nasce dalle iniziali dei membri della sua famiglia, a cui è molto legata.

Dopo il primo successo all’Ariston ha pubblicato l’album “Sincerità” e nel 2010 è tornata in gara tra i Big con “Malamorenò”. Parallelamente ha intrapreso esperienze televisive, diventando giudice a X Factor e successivamente coach in programmi come “The Voice”.

Nel corso della carriera ha alternato musica e televisione, partecipando anche a show come “Ballando con le stelle” e lavorando come attrice e doppiatrice. Negli ultimi anni è stata presenza fissa in programmi come “The Voice Senior” e “The Voice Kids”.

Sul piano personale, Arisa ha avuto relazioni importanti, tra cui quella con il musicista Giuseppe Anastasi, autore di molti suoi brani. In seguito è stata legata a Lorenzo Zambelli e ad Andrea Di Carlo, con cui avrebbe dovuto sposarsi nel 2021. Più recente la storia con il jazzista Walter Ricci, poi conclusa.

Alla vigilia del Festival ha raccontato di essere single e di vivere una fase diversa: meno inseguimento dell’amore ideale e più attenzione a sé stessa, tra viaggi e nuove conoscenze. Un cambiamento che descrive come liberatorio.

La cantante ha parlato apertamente anche della tricotillomania, un disturbo legato allo stress che la porta a strapparsi i capelli. Una condizione che ha inciso anche sulla sua immagine, spiegando i frequenti cambi di look.

Nel 2023, ospite ad “Amici”, aveva raccontato con emozione il periodo lontano da Sanremo e il mancato invito da parte di Amadeus. In quell’occasione aveva ammesso di sentirsi meno sicura rispetto agli inizi, confessando di aver vissuto momenti di forte insicurezza.

Il brano presentato nel 2026 ripercorre tappe personali, dall’infanzia all’età adulta, tra amore, fragilità e ricerca di equilibrio. Un racconto intimo, costruito come una favola moderna, che mescola ricordi e desiderio di serenità.