Arisa parla di maternità e vita privata prima di Sanremo
Arisa torna a parlare di maternità perché sente il tempo scorrere e il desiderio di un figlio cresce. La cantante, attesa a Sanremo, racconta il bisogno di costruire qualcosa oltre la carriera e lasciare un segno personale.
Alla vigilia del ritorno sul palco dell’Ariston, Arisa si lascia andare a riflessioni personali lontane dalla musica. Ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, la cantante ha raccontato un lato più intimo della sua vita, soffermandosi sul desiderio di diventare madre.
Il pensiero di un figlio, ha spiegato, non è nuovo ma oggi pesa di più. «Mi piacerebbe», ha detto senza esitazioni, ammettendo che gli anni passano e sente di non aver ancora lasciato qualcosa di suo al mondo. Un’idea che va oltre il successo e la carriera costruita negli anni.
Per lei, la maternità rappresenterebbe un modo concreto per dare forma ai sentimenti. Immagina di poter dedicare tutto l’amore accumulato a qualcuno che lo meriti davvero, un legame nato da sé e capace di darle un senso diverso rispetto al lavoro.
Nel racconto emerge anche una certa inquietudine. La cantante riflette sul tempo e sulla possibilità che tutto possa cambiare all’improvviso. Oggi riconosce di aver investito molto sul piano professionale, trascurando la sfera privata, e questo pensiero la accompagna spesso.
Se dovesse scegliere, non escluderebbe di fermarsi per dare spazio alla vita personale. Un’ipotesi che rivela quanto sia forte il bisogno di equilibrio. Al momento è single, dopo relazioni importanti finite, ma l’idea di diventare madre resta viva.