Lorenzo Musetti perde la calma contro Ruud, racchetta distrutta agli Internazionali di Roma
Musetti esplode contro Ruud agli Internazionali di Roma e distrugge la racchetta dopo un doppio fallo. Il gesto arriva nel primo set degli ottavi, durante una fase complicata del match sul Centrale del Foro Italico.
Lorenzo Musetti si lascia andare alla rabbia durante gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026 contro Casper Ruud. Il tennista azzurro ha avuto un duro sfogo nel corso del primo set del match disputato martedì 12 maggio al Foro Italico di Roma.
La tensione è salita rapidamente nel sesto game, quando Musetti ha iniziato a commettere diversi errori consecutivi sia con il rovescio sia con il dritto. Ruud ne ha approfittato conquistando la prima palla break dell’incontro.
Il punto decisivo è arrivato con un doppio fallo dell’azzurro, che ha reagito immediatamente in modo nervoso. Dopo aver perso il servizio, Musetti ha scaraventato la racchetta a terra rompendola con violenza davanti al pubblico del Centrale.
Subito dopo lo sfogo, il numero uno italiano si è diretto verso la propria panchina mostrando evidente delusione. Dal suo angolo, il tecnico Simone Tartarini ha cercato di tranquillizzarlo invitandolo a ritrovare concentrazione e calma prima della ripresa del gioco.
????Lorenzo Musetti makes a double fault in the break point.— Lucho Picks ?? (@LuchoPicks0) May 12, 2026
??Then crashes his racket.
Ruud is now 5-2 up. pic.twitter.com/oaV2lg3c5I
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