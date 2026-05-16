Shakira rilancia i Mondiali 2026 con Dai Dai, il nuovo inno FIFA dedicato anche all'Italia

Shakira torna ai Mondiali con Dai Dai e devolve i ricavi ai bambini. La cantante colombiana ha lanciato il nuovo inno FIFA insieme a Burna Boy dopo le critiche ricevute dal primo brano ufficiale del torneo.

La FIFA ha scelto ancora una volta Shakira per accompagnare i Mondiali di calcio. Il 14 maggio la cantante colombiana ha pubblicato “Dai Dai”, realizzato insieme al rapper nigeriano Burna Boy, brano ufficiale della Coppa del Mondo 2026 che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada dall’11 giugno al 19 luglio.

L’arrivo della nuova canzone segue le polemiche nate attorno a “Lighter”, il primo singolo collegato all’album ufficiale della competizione. Il pezzo, interpretato da Jelly Roll e Carín León, non aveva convinto pubblico e critica. Sui social erano comparsi paragoni con musiche pubblicitarie e molti tifosi avevano rimpianto le storiche hit dei Mondiali del passato.

Con “Dai Dai” la situazione è cambiata rapidamente. Il teaser del brano, girato al Maracanã di Rio de Janeiro dopo il concerto record di Shakira a Copacabana davanti a oltre due milioni di persone, ha superato i due milioni di like in meno di un giorno.

Il ritornello mescola più lingue e invita a non mollare mai con parole in italiano, spagnolo, francese, inglese e giapponese. Nel testo vengono citati anche grandi nomi del calcio mondiale come Pelé, Diego Armando Maradona e Paolo Maldini.

Per il pubblico italiano il brano ha un significato particolare. Il titolo richiama direttamente l’Italia, nonostante l’assenza degli Azzurri dal Mondiale per la terza edizione consecutiva. In un’intervista al Corriere della Sera, Shakira ha raccontato di essere rimasta “sconvolta” quando ha saputo della mancata qualificazione della Nazionale.

La cantante ha spiegato di sentirsi molto legata all’Italia anche per le sue origini familiari. La presenza di Maldini nel testo, ha detto, rappresenta il valore di chi sostiene i giovani talenti e continua a credere nei loro sogni.

I proventi derivanti dai diritti d’autore della canzone saranno devoluti al FIFA Global Citizen Education Fund, progetto dedicato all’istruzione dei bambini in difficoltà.

Nel corso dell’intervista Shakira ha parlato anche della sua vita privata. Ha definito la nascita dei suoi figli il momento più felice della sua esistenza, mentre il periodo più duro è stato quello legato alla fine della relazione con Gerard Piqué. I due si erano conosciuti proprio durante i Mondiali del 2010 grazie a “Waka Waka”.

Con “Dai Dai”, Shakira aggiunge il quarto capitolo mondiale alla sua carriera. Dopo “Hips Don’t Lie” ai Mondiali 2006, il successo planetario di “Waka Waka” nel 2010 e “La La La” nel 2014, la cantante colombiana torna ancora una volta al centro dell’evento calcistico più seguito al mondo.

A luglio sarà protagonista anche dell’Halftime Show della finale dei Mondiali 2026 insieme a Madonna e ai BTS, con la direzione artistica affidata a Chris Martin dei Coldplay.