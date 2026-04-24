Trump esclude l'Italia dai Mondiali al posto dell'Iran, ipotesi bocciata anche da Fifa e governo italiano

Donald Trump esclude l’Italia dai Mondiali al posto dell’Iran e frena l’ipotesi nata dopo tensioni politiche legate al conflitto in Medio Oriente chiarendo che non vuole penalizzare gli atleti iraniani

Donald Trump ha liquidato l’ipotesi di un inserimento dell’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran, spiegando di non voler danneggiare gli atleti. La domanda, posta nello Studio Ovale, lo ha colto di sorpresa e il presidente americano ha ridimensionato subito la questione.

Accanto a lui, il segretario di Stato Marco Rubio ha chiarito che non esiste alcuna decisione concreta. Secondo Rubio, eventuali criticità riguarderebbero l’ingresso negli Stati Uniti di membri legati alle Guardie Rivoluzionarie, non i calciatori. La partecipazione dipenderà quindi dalle scelte di Teheran.

L’idea di sostituire l’Iran con l’Italia nasce da una proposta avanzata da Paolo Zampolli, rappresentante speciale degli Stati Uniti in Italia, che ha parlato di un suggerimento rivolto sia a Trump sia al presidente della Fifa Gianni Infantino. L’obiettivo era vedere gli azzurri nel torneo organizzato tra Stati Uniti, Canada e Messico.

In Italia, però, la possibilità è stata respinta. Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha escluso uno scenario del genere, sottolineando che la qualificazione deve arrivare sul campo. Sulla stessa linea il ministro Andrea Abodi, contrario a qualsiasi ripescaggio.

Fonti interne alla Fifa, secondo indiscrezioni, considerano impraticabile l’ipotesi. In caso di rinuncia dell’Iran, la sostituzione spetterebbe a una nazionale asiatica. Gli Emirati Arabi Uniti risultano tra le opzioni più concrete.

Dura la replica dell’ambasciata iraniana a Roma, che ha rivendicato l’autonomia dello sport dalla politica e criticato l’idea di un’esclusione. Anche il commissario tecnico Amir Ghalenoei ha ribadito la volontà della squadra di partecipare al torneo.

La presenza dell’Iran resta comunque legata agli sviluppi del conflitto in Medio Oriente e alle decisioni del governo di Teheran, che in passato aveva posto condizioni sulla sede delle partite. La Fifa mantiene la facoltà di intervenire, ma senza indicazioni ufficiali.

Tra le ipotesi alternative circola anche quella di uno spareggio internazionale tra nazionali escluse, che potrebbe coinvolgere l’Italia insieme ad altre squadre europee e asiatiche. Una soluzione già sperimentata in altri tornei, ma che al momento resta solo teorica.