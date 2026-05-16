Lampedusa, neonata muore dopo lo sbarco: aperta un'inchiesta sulla traversata dei migranti

Neonata morta a Lampedusa dopo uno sbarco notturno, la piccola è deceduta per ipotermia durante il trasferimento al Poliambulatorio. Sul barcone viaggiavano 55 migranti partiti dal Nord Africa, tra donne e minori.

Una neonata è morta poche ore dopo essere arrivata a Lampedusa insieme a un gruppo di migranti soccorsi in mare dalla guardia di finanza. La bambina era a bordo di un’imbarcazione con 55 persone provenienti da Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone.

Il gruppo è stato intercettato nella notte dalla motovedetta V1307 e accompagnato al molo Favarolo intorno alle 4.30. Tra i migranti c’erano anche sette donne e sei minori. Le condizioni della piccola sono apparse subito molto gravi e il personale sanitario ne ha disposto il trasferimento urgente al Poliambulatorio insieme alla madre.

I medici hanno tentato di soccorrerla, ma per la neonata non c’è stato nulla da fare. Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe stata causata da ipotermia, probabilmente dopo le ore trascorse durante la traversata nel Mediterraneo.

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per chiarire quanto accaduto. Disposta l’ispezione cadaverica sulla salma della bambina, che dovrà confermare le cause del decesso. Gli investigatori ascolteranno anche la madre per ricostruire le condizioni del viaggio e capire quando la neonata ha iniziato a stare male.

La salma sarà trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, mentre proseguono gli accertamenti degli inquirenti sulla traversata e sulle condizioni affrontate dai migranti durante il viaggio verso l’isola.