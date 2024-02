Bimbo di 4 anni muore dopo malore a Giugliano, aperta inchiesta

Un bambino di soli 4 anni è deceduto all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dopo essere stato ricoverato d'urgenza a seguito di un malore. Il tragico evento si è verificato martedì 27 febbraio 2024, intorno alle 18:30, quando i carabinieri della compagnia di Marano di Napoli sono intervenuti presso la struttura ospedaliera per il decesso del piccolo, originario di Mugnano di Napoli.

Morte bimbo 4 anni Giugliano, indagini in corso ospedale San Giuliano

Nonostante i tentativi di soccorso, i medici non sono riusciti a stabilire immediatamente le cause della morte, spingendo la procura di Napoli nord ad aprire un'inchiesta. Il pm di turno ha ordinato il sequestro della salma in vista dell'autopsia, che mira a chiarire le circostanze del decesso.

Il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, ha espresso il proprio cordoglio e quello della comunità ai familiari del bambino, identificato come Raffaele, scomparso a causa di un arresto cardiaco. In segno di lutto, è stata proclamata la giornata di lutto cittadino, con le bandiere del municipio esposte a mezz'asta.