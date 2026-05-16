Roma, parto rinviato al Fatebenefratelli: neonata muore prima della nascita, aperta un'inchiesta

La gravidanza sembrava procedere senza problemi, ma dopo il rinvio del parto la bambina è morta nel grembo materno. La Procura di Roma indaga sul caso avvenuto al Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina.

La Procura di Roma ha avviato un’indagine sulla morte di una bambina avvenuta prima della nascita all’ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina. Il fascicolo, aperto con l’ipotesi di omicidio colposo, punta a chiarire quanto accaduto nelle settimane precedenti al decesso della piccola.

La vicenda riguarda una donna romana di 36 anni che aveva affrontato una gravidanza senza particolari criticità. Dalle visite di controllo e dagli esami effettuati nei mesi precedenti non erano emerse anomalie. La data prevista per il parto era stata fissata al 26 aprile.

Secondo quanto ricostruito nella denuncia presentata dalla famiglia, proprio quel giorno il parto sarebbe stato rinviato dai sanitari. Alla coppia sarebbe stato spiegato che non esistevano situazioni urgenti o segnali allarmanti. Nei giorni successivi, però, durante altri controlli, sarebbe emerso che la bambina era morta nel grembo materno.

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I medici sono poi intervenuti il 4 maggio con l’induzione del parto. Dopo la tragedia, il marito della donna, 42 anni e originario di Avellino, si è rivolto al commissariato di Trastevere per denunciare l’accaduto.

Il pubblico ministero Antonio Clemente ha disposto l’autopsia sul corpo della neonata. L’esame è stato affidato al professor Matteo Scopetti, che dovrà stabilire le cause del decesso e verificare quando sia avvenuta la morte della bambina. Gli accertamenti serviranno anche a chiarire se vi siano state eventuali omissioni o ritardi nelle cure prestate alla paziente.