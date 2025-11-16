Enrica Bonaccorti racconta la rinascita dopo la malattia: 'Pensavo di morire, ora riprendo in mano la mia vita

Enrica Bonaccorti, 75 anni, è tornata a parlare della sua lotta contro la malattia in un’intervista a Verissimo. Davanti a Silvia Toffanin ha ripercorso i mesi più difficili, segnati dalla diagnosi di cancro al pancreas e dal timore di non farcela.

«Pensavo sarei morta in pochi mesi e mi sono cancellata. Ora sono tornata a vivere», racconta la conduttrice, spiegando che le terapie stanno dando risultati incoraggianti: «Va molto meglio di quanto pensassi. Ho fatto chemioterapia e radioterapia, per due mesi e mezzo non devo fare più nulla. Poi dovrò fare una Tac».

Leggi anche Enrica Bonaccorti racconta la sua malattia: l'intervista a Verissimo tra coraggio e verità

Il tumore, spiega, «non si è ridotto con la chemio ma non si è spostato e non ha prodotto metastasi. Al momento non è operabile, deve staccarsi dal pancreas». Nonostante tutto, le sue condizioni generali restano stabili: «Ho avuto qualche giorno di nausea, ma a parte questo tutto bene. Non ho dolori e sono stupita, perché ho sentito racconti ben diversi».

Bonaccorti ricorda il momento della diagnosi, arrivata in piena estate: «Quando ho fatto gli esami pensavo che il giorno dopo sarei andata al mare. Invece mi hanno detto che dopo tre giorni avrei dovuto iniziare la chemioterapia. Non avevo particolari sintomi, solo una grande stanchezza».

Il pensiero è andato subito a Eleonora Giorgi, a cui era molto legata: «Avevo seguito il suo percorso e pensavo che non sarei stata brava come lei». Lo shock iniziale l’ha poi portata a chiudersi nel silenzio: «Per quattro mesi sono stata assente a me stessa. Ero in una specie di letargo a occhi aperti».

La svolta è arrivata quando ha scelto di raccontare pubblicamente ciò che stava vivendo: «Mi sentivo di vivere in una bugia. Non rispondevo alle amiche, non andavo nelle trasmissioni quando mi invitavano. Io non c’ero, mi ero cancellata. Non potevo continuare così e ho detto la verità».

Dopo la confessione, sono arrivati migliaia di messaggi: «Mi hanno ridato la voglia di essere al mondo». Rivolta al pubblico, la conduttrice aggiunge: «Da voi ho scoperto che ci sono persone che convivono con questa malattia da anni. Mi avete restituito la voglia di vivere e di esserci».