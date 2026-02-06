Lorena Ramiro racconta la cena con Can Yaman e gli attacchi sui social

Una cena a Madrid e alcune foto scattate di nascosto hanno scatenato una valanga di attacchi online. Lorena Ramiro racconta cosa è successo dopo essere stata vista con Can Yaman e come ha vissuto l’esposizione improvvisa.

Una serata in un ristorante di Madrid, qualche scatto rubato e l’attenzione dei social esplosa nel giro di poche ore. È da lì che parte la vicenda che ha coinvolto Lorena Ramiro, influencer spagnola di 22 anni, fotografata insieme a Can Yaman.

Dopo la diffusione delle immagini, la giovane è finita nel mirino di una parte delle fan dell’attore. Insulti e messaggi intimidatori hanno invaso i suoi profili, trasformando un’uscita privata in un caso pubblico difficile da gestire.

Leggi anche Can Yaman e Lorena Ramiro insieme a Madrid: cena pubblica e voci su una nuova frequentazione

Intervenendo in televisione, Lorena ha spiegato come è nato l’incontro. Lui si trovava a Madrid per lavoro, impegnato nelle riprese di una serie, mentre lei era in città per stare con la famiglia. Il primo contatto è arrivato sui social, con alcuni messaggi scambiati nei giorni precedenti alla cena.

Quando le foto hanno iniziato a circolare, la reazione è stata immediata. Lorena ha raccontato di aver ricevuto offese e minacce, al punto da sentirsi costretta a intervenire pubblicamente. «Sono giovane, sono single e decido io della mia vita», ha scritto in risposta agli attacchi.

Parlando della serata, l’influencer ha descritto Can Yaman come una persona molto diversa dall’immagine costruita intorno al personaggio pubblico. Gentile, educato e capace di mettere a proprio agio chi ha di fronte, lo ha definito un vero gentleman, con un lato ironico che emerge lontano dai riflettori.

Sul rapporto tra i due, Lorena non nega che ci sia stato qualcosa, ma evita di andare oltre. Ammette una sintonia nata durante la cena, preferendo però tenere il resto sul piano della riservatezza.

Riguardo alla differenza d’età, lui 36 anni e lei 22, Lorena non la considera un problema. Ha spiegato di aver sempre frequentato uomini più grandi e di sentirsi più matura della sua età anagrafica.