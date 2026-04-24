Barbara D'Urso contro Mediaset, causa legale dopo l'addio in tv e smentita sulle cifre

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Barbara D’Urso avvia una causa contro Mediaset dopo la rottura e chiarisce che le cifre circolate non sono reali. La conduttrice interviene sui social e annuncia che presto verranno rese note le motivazioni precise.

Barbara D'Urso contro Mediaset, causa legale dopo l'addio in tv e smentita sulle cifre

Barbara D’Urso interviene pubblicamente sulla vicenda che la vede opposta a Mediaset e respinge le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. In un messaggio pubblicato su X, la conduttrice prende posizione sulle voci legate a presunte richieste economiche, definendole lontane dalla realtà. La presa di parola arriva subito dopo la notizia dell’avvio di una causa legale contro l’azienda televisiva. D’Urso fa sapere che le informazioni diffuse finora non rispecchiano i fatti e annuncia che a breve verranno chiariti i motivi reali che l’hanno portata a intraprendere l’azione giudiziaria. Il contenzioso nasce a distanza di tre anni dall’uscita dai programmi Mediaset, una separazione che non era stata accompagnata da spiegazioni pubbliche dettagliate. Dopo un tentativo di accordo tra le parti che non ha portato a una soluzione, la conduttrice ha deciso di rivolgersi al tribunale. Secondo quanto dichiarato dalla stessa D’Urso, i dettagli della vicenda emergeranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di chiarire le ragioni alla base dello scontro con il gruppo televisivo di Cologno Monzese.

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