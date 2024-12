Roma, 12enne cade dalla finestra e muore: aperta inchiesta per istigazione al suicidio

La procura di Roma ha avviato un’indagine sulla tragica morte di un ragazzo di 12 anni, precipitato ieri pomeriggio dalla finestra di un appartamento situato al decimo piano di un edificio in via Igino Giordani, nel quartiere Collatino. L’ipotesi di reato formulata è quella di istigazione al suicidio.

Gli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, stanno cercando di determinare se l’accaduto sia stato un incidente o un atto deliberato. A tal fine, il telefono del giovane è stato sequestrato e sarà sottoposto a un’analisi approfondita per individuare eventuali elementi utili a chiarire le circostanze del drammatico episodio.

Il ragazzo è stato soccorso in strada e trasportato immediatamente in ospedale, ma è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

