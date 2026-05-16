Sinner-Medvedev a Roma, orario e tv della semifinale sospesa per pioggia

Sinner riparte avanti contro Medvedev dopo il rinvio per pioggia agli Internazionali di Roma. Il match riprende oggi dal terzo set con l’azzurro in vantaggio 4-2 dopo oltre due ore di gioco.

Jannik Sinner torna in campo oggi, sabato 16 maggio, per completare la semifinale degli Internazionali d’Italia contro Daniil Medvedev. La sfida del Masters 1000 di Roma era stata interrotta ieri a causa della pioggia dopo oltre due set combattuti e riprenderà dal punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 in favore del tennista azzurro.

Il programma prevede la ripresa dell’incontro alle ore 15 sul Centrale del Foro Italico. In palio c’è l’accesso alla finale del torneo romano, uno degli appuntamenti più importanti della stagione sulla terra battuta prima del Roland Garros.

Sinner arriva alla semifinale dopo aver superato Rublev nei quarti di finale. Nel percorso romano aveva già eliminato Ofner, Popyrin e Pellegrino, affrontato nel derby italiano degli ottavi. Medvedev invece ha raggiunto il penultimo atto del torneo battendo Machac, Llamas Ruiz, Tirante e Landaluce, al termine di un quarto di finale molto lungo chiuso al terzo set.

Quello di oggi sarà il diciassettesimo confronto tra i due. Nei precedenti conduce Sinner con nove vittorie contro sette. L’ultimo incrocio risale alla finale di Indian Wells, vinta dall’azzurro in due set entrambi decisi al tie-break.

La semifinale tra Sinner e Medvedev sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e anche in chiaro su Tv8. La partita sarà disponibile pure in streaming tramite Sky Go, NOW e sulla piattaforma online di Tv8.