Finale di Amici 25 rinviata a domenica 17 maggio, su Canale 5 arriva Il Gladiatore 2

Amici cambia programmazione e la finale slitta a domenica 17 maggio. L’ultima puntata del talent di Maria De Filippi andrà in diretta da Roma con cinque concorrenti ancora in gara e il televoto decisivo per assegnare la vittoria.

La finale di Amici non sarà trasmessa questa sera. L’ultimo appuntamento con il talent condotto da Maria De Filippi è stato spostato a domenica 17 maggio e andrà in onda in prima serata su Canale 5 dagli studi Titanus Elios di Roma.

Al posto della tradizionale serata del sabato, la rete Mediaset trasmetterà il film “Il Gladiatore 2”, pellicola del 2024 diretta da Ridley Scott con Paul Mescal nel ruolo principale.

Sono cinque i concorrenti ancora in corsa per la vittoria finale. Tra i ballerini restano Nicola, Emiliano e Alessio, mentre per il canto sono arrivati all’ultima puntata Elena e uno tra Angie e Lorenzo.

Il vincitore sarà scelto dal pubblico attraverso il televoto, che avrà un ruolo decisivo durante la diretta. In studio saranno presenti anche i giudici che hanno seguito il percorso degli allievi nel serale, ovvero Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.

Accanto a loro ci saranno i professori che hanno preparato gli allievi durante l’edizione del programma: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Veronica Peparini, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.