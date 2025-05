Verissimo - Speciale Amici: i cinque finalisti protagonisti domenica 25 maggio su Canale 5

Su Canale 5 Verissimo - Speciale Amici, condotto da Silvia Toffanin. L’appuntamento celebra la finale del talent di Maria De Filippi, con protagonisti i cinque finalisti e i momenti più emozionanti dell’edizione record, conclusa lo scorso 18 maggio.

Oggi, domenica 25 maggio, torna su Canale 5 l’appuntamento con Verissimo - Speciale Amici, condotto da Silvia Toffanin. La puntata è interamente dedicata alla finale di Amici, il talent show ideato da Maria De Filippi che ha chiuso la stagione lo scorso 18 maggio con ascolti record.

I cinque finalisti al centro dello speciale

Lo speciale ripercorre le tappe più emozionanti dell’edizione appena conclusa, con focus sui cinque finalisti e i loro percorsi artistici. Protagonista assoluto è il ballerino Daniele, vincitore del programma, che racconterà emozioni e progetti futuri. Spazio anche al talento di TrigNO, trionfatore nella categoria canto.

Non mancheranno le testimonianze degli altri finalisti: Antonia, vincitrice del premio della critica; Alessia, pronta a entrare nel corpo di ballo dei professionisti nella prossima edizione; e Francesco, che ha già ricevuto proposte importanti per il suo futuro artistico.

A commentare la crescita dei ragazzi saranno alcuni dei professori che li hanno seguiti in questo percorso: Alessandra Celentano, Anna Pettinelli, Emanuel Lo e Rudy Zerbi. In studio anche Cristiano Malgioglio, giudice della finale, per celebrare il loro successo.

Da sabato 31 maggio a domenica 22 giugno, Verissimo proseguirà ogni weekend con Verissimo - Le storie, una selezione delle interviste più emozionanti realizzate da Silvia Toffanin durante la stagione televisiva.