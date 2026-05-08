Amici 25 cambia giorno, la finale slitta al 17 maggio per evitare l'Eurovision 2026
Amici 25 cambia data per evitare la finale dell’Eurovision Song Contest e la sfida degli ascolti. Maria De Filippi sposta l’ultima puntata a domenica 17 maggio, mentre sabato sera Canale 5 trasmetterà Il Gladiatore 2.
La finale di Amici 25 non sarà trasmessa sabato 16 maggio. Mediaset ha deciso di rinviare l’ultimo appuntamento del talent show a domenica 17 maggio per evitare la contemporanea con la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, uno degli eventi televisivi più seguiti dell’anno.
La scelta permette al programma di Maria De Filippi di mantenere la diretta senza dover affrontare una concorrenza molto forte sul fronte degli ascolti. L’ultima puntata sarà infatti interamente affidata al televoto del pubblico e la rete punta a concentrare l’attenzione degli spettatori nella serata domenicale.
Lo spostamento non rappresenta una novità assoluta per il talent di Canale 5. In passato, il programma aveva già modificato la propria collocazione per evitare sfide considerate rischiose dal punto di vista televisivo. Questa volta la concorrenza arriva dall’Eurovision 2026, atteso da milioni di telespettatori anche in Italia.
Per la serata di sabato 16 maggio, Canale 5 ha scelto di mandare in onda il film “Il Gladiatore 2”, kolossal diretto da Ridley Scott che farà da alternativa alla finale musicale europea.
Il rinvio concede inoltre ai finalisti un giorno in più per preparare le ultime esibizioni prima della proclamazione del vincitore. Tra i concorrenti più seguiti di questa edizione ci sono Nicola, Emiliano e Alessio, mentre resta aperta la corsa nel circuito canto.
Con la finale fissata a domenica 17 maggio, tutto si svolgerà in tempo reale davanti al pubblico da casa, senza registrazioni e senza il rischio di anticipazioni sul risultato finale.
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