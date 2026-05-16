Jo Squillo dopo Pechino Express, la frase sull'Alleanza Rsa e il dolore legato alla madre

Jo Squillo racconta la delusione per il secondo posto a Pechino Express e torna sulla frase “Alleanza Rsa” pronunciata dai Rapper. La cantante spiega perché quelle parole l’hanno colpita sul piano personale.

Jo Squillo e Michelle Masullo hanno chiuso Pechino Express al secondo posto dopo un percorso che le ha viste tra le coppie più forti dell’edizione. Durante il viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone, le due DJ hanno conquistato quattro vittorie di tappa, distinguendosi per affiatamento e sangue freddo nelle scelte.

Dopo la finale, Jo Squillo ha raccontato quanto sia stata dura l’esperienza vissuta lontano dalle telecamere. La cantante ha spiegato che la gara ha comportato una forte pressione psicologica, aggravata dall’assenza di punti di riferimento quotidiani come soldi, telefono e hotel. Un’esperienza che, secondo lei, mette davvero alla prova la capacità di adattamento.

Michelle Masullo ha indicato proprio il rapporto costruito con Jo come il punto centrale del loro cammino. La DJ ha raccontato che affrontare un programma del genere senza una persona fidata accanto sarebbe stato molto più complicato, soprattutto nei momenti di maggiore stanchezza e tensione.

Tra gli episodi che hanno lasciato il segno c’è anche la polemica nata attorno all’espressione “Alleanza Rsa”, usata dai Rapper per descrivere il loro legame nel gioco. Una definizione che Jo Squillo ha vissuto con dolore per motivi personali. La cantante ha ricordato che sua madre è rimasta per sei mesi in una Rsa e ha definito quelle parole “una pugnalata”, pur dicendo di comprendere l’età e l’impulsività dei ragazzi.

Jo Squillo ha respinto l’idea che lei e Michelle abbiano costruito strategie o alleanze durante la gara. Secondo la cantante, il loro comportamento è stato guidato soprattutto da maturità e rispetto verso gli altri concorrenti, anche nei momenti più delicati come le eliminazioni.

Michelle ha poi ricordato uno degli episodi che più l’ha colpita durante il viaggio. In un momento di forte sconforto, una donna del posto l’ha accolta nella propria casa trattandola come una figlia. Un gesto che, a suo dire, le ha fatto capire quanto dalle difficoltà possano nascere incontri autentici.

Jo Squillo ha spiegato di aver affrontato senza esitazioni anche le prove più estreme del programma, comprese quelle che le hanno attirato critiche da parte del pubblico vegano. Per la cantante, gare di questo tipo richiedono elasticità mentale e capacità di mettersi in gioco fino in fondo.

Le due concorrenti hanno lasciato il segno anche per il loro stile. Jo ha raccontato di aver portato con sé persino il ferretto per i capelli, nonostante il peso dello zaino già pieno di outfit. Un dettaglio che contribuiva a renderle immediatamente riconoscibili in ogni luogo attraversato durante il viaggio.

Resta un po’ di amarezza per la vittoria mancata, anche se il bilancio finale viene considerato molto positivo. Jo Squillo e Michelle Masullo hanno ammesso la delusione per non essere arrivate prime, ma hanno sottolineato di portarsi a casa un’esperienza umana enorme dopo una delle edizioni più seguite del programma.

L’ultima puntata di Pechino Express ha registrato 456mila spettatori con il 2,2% di share. Sui social, invece, la stagione ha superato i 10 milioni di interazioni complessive, diventando la finale più commentata nella storia del programma.