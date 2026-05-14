Le Albiceleste dopo Pechino Express, amarezza per la finale e stop ai social dopo gli insulti

Le Albiceleste raccontano l’eliminazione da Pechino Express e le critiche ricevute online. Camila e Candelaria Solórzano spiegano perché hanno smesso di leggere i social dopo i commenti negativi sul loro percorso nel reality.

Camila e Candelaria Solórzano, conosciute dal pubblico come le Albiceleste, ripensano al loro viaggio a Pechino Express con sentimenti contrastanti. Le due sorelle argentine, trasferite da anni a Milano, raccontano di essere orgogliose del percorso fatto nel reality, anche se l’eliminazione a un passo dalla finale ha lasciato delusione.

«Rivedendo le puntate siamo ancora più contente di quello che abbiamo fatto», spiega Camila. «Soprattutto perché abbiamo vissuto tutto insieme». Candelaria ammette invece di aver reagito con rabbia all’uscita dal programma. «Sul momento ci sono rimasta male. Arrivare così vicine alla finale ci ha dato fastidio, soprattutto perché si parlava molto di una possibile finale tutta al femminile».

Le due concorrenti precisano di non aver mai basato il loro gioco sulle alleanze. «Noi volevamo arrivare fino in fondo contando solo sulle nostre forze», racconta Camila. «Le Dj parlavano spesso di girl power e di restare unite, ma in una gara così le alleanze vere non esistono davvero».

Tra i momenti meno piacevoli del programma, le sorelle ricordano alcuni attriti con altri concorrenti. «L’unico litigio vero è stato con Tony 2Milli», dice Candelaria. «Con qualcun altro ci siamo rimaste male per alcune frasi legate alla gara, ma niente di personale». Nonostante questo, fuori dal gioco i rapporti sono migliorati. Le Albiceleste raccontano di sentire spesso altri protagonisti del reality e di aver mantenuto i contatti anche dopo la fine delle registrazioni.

Più della competizione, però, a lasciare il segno sono stati gli incontri durante il viaggio. Camila ricorda soprattutto le famiglie che le hanno ospitate nei vari Paesi attraversati. «Ci accoglievano come se fossimo parenti. Quella era la parte più bella del programma».

Le difficoltà non sono mancate. «Pechino Express è molto più duro di quanto sembri in televisione», spiega Candelaria. «Sei sotto pressione quasi sempre, hai fame, sonno e devi affrontare tutto con una persona di cui ti fidi ciecamente». Anche Camila insiste sulla fatica psicologica. «La parte peggiore è sentirsi ignorati quando chiedi aiuto. A volte non riuscivamo nemmeno a comunicare».

Uno dei ricordi più intensi riguarda una notte passata al freddo durante il viaggio. «Faceva gelissimo e stavo malissimo», racconta Candelaria. «Quando una signora ci ha aperto la porta sembrava impossibile. Abbiamo trovato una casa calda, una doccia e del cibo. Dopo ore difficili sembrava davvero un sogno».

Oggi le due sorelle vivono stabilmente a Milano. Candelaria si è trasferita in Italia nel 2018 e, dopo essersi costruita una nuova vita, ha convinto anche Camila a raggiungerla. «Qui ci sentiamo accolte e abbiamo trovato il nostro equilibrio», spiegano.

Le Albiceleste parlano anche delle critiche ricevute online dopo la messa in onda del programma. «All’inizio leggevamo i commenti ed è stato pesante», racconta Camila. «Ci scrivevano che eravamo inutili o che eravamo andate avanti solo per fortuna. Ma noi sappiamo quanto abbiamo dato durante la gara».

Candelaria aggiunge che probabilmente il loro atteggiamento tranquillo ha inciso sulla percezione del pubblico. «Non abbiamo litigato quasi mai e forse siamo sembrate meno presenti rispetto ad altri concorrenti. Però ci siamo impegnate tantissimo».

Dopo le critiche ricevute, entrambe hanno deciso di allontanarsi dai social. «Adesso non li leggo più», conclude Camila. «Preferisco dare peso alle persone che ci conoscono davvero e sanno cosa abbiamo vissuto durante quell’esperienza».