Donald Trump e la lettera segreta a JD Vance, cosa prevede la successione alla Casa Bianca

Donald Trump avrebbe lasciato a JD Vance istruzioni riservate da usare in caso di morte o attentato. La rivelazione arriva da Sebastian Gorka mentre negli Usa tornano polemiche su sicurezza e salute del presidente.

Donald Trump avrebbe lasciato nello Studio Ovale una lettera destinata al vicepresidente JD Vance, con indicazioni da seguire nel caso in cui il presidente dovesse morire o venire colpito in un attentato. A parlarne è stato Sebastian Gorka, responsabile dell’antiterrorismo dell’amministrazione americana, durante il podcast “Pod Force One”.

Secondo quanto riferito da Gorka, il documento sarebbe custodito nel cassetto della Resolute Desk, la storica scrivania utilizzata dai presidenti degli Stati Uniti. Tradizionalmente quel luogo ospita messaggi lasciati dal presidente uscente al successore, ma in questo caso si tratterebbe di istruzioni operative legate alla continuità del governo.

L’alto funzionario non ha voluto rivelare il contenuto della lettera, limitandosi a spiegare che esistono protocolli già predisposti per affrontare eventuali scenari di emergenza. Gorka ha aggiunto che la pianificazione rientra nella strategia americana di deterrenza nei confronti di Paesi considerati ostili, tra cui Cina, Iran e Russia.

In caso di morte o impossibilità di Trump di restare alla guida del Paese, il primo a subentrare sarebbe proprio Vance, attuale vicepresidente degli Stati Uniti. Dopo di lui, nella linea di successione figurano lo speaker della Camera Mike Johnson e il presidente pro tempore del Senato.

Non è la prima volta che Trump parla apertamente di misure preparate in caso di attentato. Nei mesi scorsi il presidente aveva dichiarato di aver lasciato disposizioni molto dure contro l’Iran qualora Teheran fosse stata coinvolta in un eventuale assassinio ai suoi danni. In un’intervista a NewsNation aveva affermato di aver dato “istruzioni precise” per reagire militarmente.

Negli ultimi anni Trump è stato coinvolto in diversi episodi legati alla sicurezza personale. Dopo i tentativi di attentato già emersi in passato, durante una cena con i corrispondenti della Casa Bianca si era parlato anche di un nuovo allarme riguardante il presidente americano.

Alla diffusione della notizia sulla lettera si sono aggiunte nuove speculazioni sullo stato di salute del tycoon, alimentate da indiscrezioni sulle sue condizioni fisiche e su alcuni episodi pubblici che avevano fatto discutere negli Stati Uniti.

Nel dibattito è intervenuto anche Joe Rogan. Durante una puntata del suo podcast, il commentatore conservatore ha sostenuto che Trump potrebbe essersi attirato nemici potenti nel settore petrolifero per le sue posizioni sui prezzi della benzina. Rogan ha accusato le grandi compagnie energetiche di mantenere artificialmente alti i costi del carburante e ha ipotizzato scenari estremi legati alla sicurezza del presidente.