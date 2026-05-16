Monopattini elettrici, da oggi obbligo di targa e multe fino a 400 euro per chi ne è senza

I monopattini elettrici devono avere la targa dal 16 maggio 2026, ma migliaia di utenti attendono ancora il rilascio del contrassegno. Chi circola senza rischia multe fino a 400 euro mentre restano dubbi sulle prenotazioni già avviate.

Da sabato 16 maggio 2026 entra ufficialmente in vigore l’obbligo del contrassegno identificativo per tutti i monopattini elettrici. Chi viene fermato senza targa può ricevere una sanzione amministrativa compresa tra 100 e 400 euro. Al momento non sono previste eccezioni per chi non ha ancora completato la procedura.

Secondo Confarca, la confederazione che riunisce autoscuole e studi di consulenza, ogni proprietario deve mettersi in regola il prima possibile. Per richiedere la targa è necessario presentarsi presso uno studio autorizzato oppure utilizzare il Portale dell’automobilista, portando documento di identità e codice fiscale.

L’iter richiede circa venti giorni. Chi procede autonomamente sostiene una spesa di circa 35 euro tra bollo, diritti di motorizzazione e produzione del contrassegno. Affidandosi invece a un’agenzia specializzata il costo può arrivare intorno agli 80 euro.

Dopo la conferma della richiesta, il contrassegno deve essere ritirato presso gli uffici provinciali della Motorizzazione civile. La targa va installata in modo stabile e ben visibile sul parafango posteriore oppure, se assente, sul piantone dello sterzo, rispettando le regole di leggibilità e orientamento.

Restano però problemi per molti utenti che hanno già prenotato il ritiro ma hanno ricevuto appuntamenti successivi al 16 maggio. Il Portale dell’automobilista ha comunicato che gli uffici stanno ampliando la disponibilità degli appuntamenti a causa dell’elevato numero di richieste. Chi ha una prenotazione fissata dopo l’entrata in vigore dell’obbligo viene invitato a verificare la possibilità di anticipare la data cancellando e riprogrammando l’appuntamento.

Assoutenti chiede chiarimenti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per capire se chi ha presentato la domanda entro i termini possa continuare a circolare in attesa della consegna materiale della targa senza rischiare sanzioni.

Per quanto riguarda l’assicurazione obbligatoria, l’entrata in vigore è stata rinviata di due mesi e scatterà dal prossimo 16 luglio. La copertura Rc dovrà essere collegata direttamente al codice identificativo del monopattino e non basterà una semplice polizza capofamiglia.

Nei primi due anni non sarà applicato il sistema dell’indennizzo diretto. In caso di incidente provocato da un monopattino elettrico, il danneggiato dovrà quindi rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa del responsabile civile per ottenere il risarcimento previsto dal codice delle assicurazioni.