Assicurazione monopattini elettrici obbligatoria dal 16 luglio, targa entro 16 maggio e multe fino a 400 euro

Assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici rinviata al 16 luglio dopo la richiesta delle compagnie assicurative, mentre resta fissato al 16 maggio l’obbligo della targa identificativa per i mezzi in circolazione.

Il governo ha deciso di posticipare al 16 luglio l’entrata in vigore dell’assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici. La scelta arriva dopo la richiesta avanzata dall’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici, che ha segnalato difficoltà organizzative nel predisporre le coperture per tutti i mezzi interessati.

Resta invece invariata la scadenza del 16 maggio per un altro adempimento già previsto: i proprietari dovranno dotare i monopattini di un contrassegno identificativo, una piccola targa necessaria per poter circolare su strada.

Le indicazioni operative sono state chiarite in una serie di Faq pubblicate dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, in seguito al decreto del 6 marzo 2026. Il documento spiega le procedure per ottenere la targa e regolarizzare la posizione assicurativa dei veicoli.

Il nuovo Codice della strada, entrato in vigore a fine 2024, stabilisce che i monopattini elettrici non possono essere utilizzati senza una polizza di responsabilità civile. La copertura serve a risarcire eventuali danni causati a terzi durante la circolazione, come incidenti con pedoni, ciclisti o altri veicoli.

Il costo dell’assicurazione varia indicativamente tra 25 e 150 euro all’anno, in base alle garanzie incluse nel contratto. Chi non rispetta gli obblighi rischia una sanzione amministrativa compresa tra 100 e 400 euro, sia per l’assenza della targa sia per la mancanza della polizza.