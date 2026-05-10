Monopattini elettrici, entro il 16 maggio obbligo di targa e multe fino a 400 euro

Monopattini elettrici, dal 16 maggio scattano targa obbligatoria e multe fino a 400 euro. I proprietari devono richiedere il contrassegno alla Motorizzazione, ma restano dubbi sui ritardi nelle consegne e sulle nuove assicurazioni.

Dal prossimo 16 maggio chi utilizza un monopattino elettrico dovrà avere il nuovo contrassegno identificativo applicato sul mezzo. La misura riguarda tutti i proprietari e prevede sanzioni amministrative da 100 a 400 euro per chi verrà fermato senza targa.

L’obbligo rientra nelle nuove regole sulla micromobilità introdotte dal Governo. Il contrassegno deve essere richiesto attraverso il Portale dell’automobilista oppure tramite un’agenzia di pratiche auto. Secondo Assoutenti, il costo complessivo si aggira intorno ai 35 euro per chi procede in autonomia, mentre affidarsi a un intermediario può far salire la spesa fino a circa 80 euro.

Dopo la domanda, il proprietario riceve la conferma della pratica e deve ritirare la targa negli uffici provinciali della Motorizzazione civile. Il contrassegno va poi fissato in modo stabile e ben visibile sul parafango posteriore del monopattino oppure, se assente, sul piantone dello sterzo.

Proprio sui tempi di consegna stanno emergendo le maggiori difficoltà. Molti utenti hanno ottenuto appuntamenti successivi al 16 maggio a causa dell’elevato numero di richieste. Sul Portale dell’automobilista compare infatti un avviso che invita gli interessati a cancellare e riprogrammare la prenotazione nel tentativo di trovare una data precedente alla scadenza.

Assoutenti chiede ora un chiarimento ufficiale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il presidente dell’associazione, Gabriele Melluso, domanda se chi ha presentato la richiesta entro i termini possa continuare a circolare in attesa del ritiro materiale della targa senza rischiare multe.

Rinviato invece l’obbligo assicurativo. La polizza dedicata ai monopattini entrerà in vigore dal 16 luglio dopo una proroga di due mesi concessa su richiesta dell’Ania. Anche su questo fronte restano alcuni aspetti da chiarire.

La futura assicurazione non potrà coincidere con una semplice RC capofamiglia. La copertura dovrà infatti riportare il codice identificativo del contrassegno del monopattino, collegando la polizza al singolo mezzo.

Per i primi due anni non sarà applicato il sistema dell’indennizzo diretto previsto per le auto. In caso di incidente provocato da un monopattino assicurato, il danneggiato dovrà rivolgersi direttamente alla compagnia del responsabile civile per ottenere il risarcimento. La misura servirà a monitorare i costi reali dei sinistri e a definire successivamente un sistema tariffario nazionale specifico.