Eurovision 2026, Sal Da Vinci conquista Vienna: l'Italia sogna una nuova vittoria

Sal Da Vinci conquista Vienna nella prima semifinale dell’Eurovision 2026 grazie a una prova intensa. Dopo le prove virali, il live al Wiener Stadthalle rilancia l’Italia tra le favorite

Sal Da Vinci ha acceso la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 con un’esibizione capace di prendersi la scena al Wiener Stadthalle di Vienna martedì 12 maggio.

L’artista partenopeo è arrivato sul palco dopo giorni di grande attesa, alimentata dal video delle prove circolato rapidamente online. Nel live ha confermato le aspettative con una voce solida, una presenza scenica decisa e un’energia che ha coinvolto il pubblico in sala.

La performance ha rafforzato le ambizioni dell’Italia nella competizione europea. Dopo il successo internazionale dei Måneskin, il nome di Sal Da Vinci entra tra quelli osservati con maggiore attenzione in vista delle prossime fasi della gara.