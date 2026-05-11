Eurovision 2026 a Vienna, quando canta Sal Da Vinci e dove vedere le semifinali in tv

Sal Da Vinci debutta all’Eurovision Song Contest 2026 con “Per sempre sì” durante la prima semifinale del 12 maggio a Vienna. Il cantante italiano si esibirà fuori gara davanti al pubblico della Wiener Stadthalle.

L’Eurovision Song Contest 2026 prende il via martedì 12 maggio dalla Wiener Stadthalle di Vienna, sede scelta per celebrare il 70° anniversario della manifestazione musicale europea. L’Austria torna così a ospitare l’evento dopo le edizioni del 1967 e del 2015, con una produzione che coinvolge oltre 250 addetti ai lavori e un sistema scenografico ad alta tecnologia alimentato da impianti a basso consumo energetico.

La prima semifinale sarà trasmessa in diretta su Rai 2 dalle 21.00, preceduta da uno speciale introduttivo alle 20.15. Alla telecronaca italiana debutterà Elettra Lamborghini accanto a Gabriele Corsi, voce storica dell’evento per il pubblico Rai. La seconda semifinale è prevista giovedì 14 maggio, mentre la finale andrà in onda sabato 16 maggio.

In gara nella serata inaugurale ci saranno quindici Paesi, ma soltanto dieci accederanno all’ultimo appuntamento della competizione. Rai seguirà l’intera manifestazione anche su Rai Radio 2 con Diletta Parlangeli e Matteo Osso, oltre a garantire sottotitoli, audiodescrizioni e traduzione in Lingua dei Segni Italiana attraverso RaiPlay.

L’Italia sarà rappresentata da Sal Da Vinci, già qualificato direttamente alla finale grazie all’appartenenza del nostro Paese alle “Big Five”. Il cantante napoletano presenterà comunque il brano “Per sempre sì” durante la prima semifinale del 12 maggio, esibendosi fuori concorso a metà serata tra Georgia e Finlandia.

Attesa anche per Senhit, artista in gara per San Marino insieme a Boy George con il brano “Superstar”. La presenza italiana sarà quindi doppia sul palco viennese.

Le prove di Sal Da Vinci hanno già attirato numeri molto alti online. I video diffusi in anteprima sono diventati tra i contenuti più visualizzati dell’edizione 2026 e hanno spinto i bookmaker a rivedere le quote sulla vittoria italiana. Secondo le principali agenzie di scommesse, la Finlandia resta favorita, ma l’Italia viene considerata tra le candidate più credibili per il podio.

“Per sempre sì” è anche il pezzo più ascoltato tra quelli in gara. Il brano ha superato quota 36 milioni di stream complessivi, staccando nettamente gli altri concorrenti della manifestazione.

A guidare lo show dalla Wiener Stadthalle saranno Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, scelti come volti ufficiali dell’edizione austriaca. La serata inaugurale proporrà inoltre diversi momenti celebrativi dedicati alla storia dell’Eurovision, tra omaggi agli anni Cinquanta, coreografie acrobatiche e il ritorno sul palco di Vicky Leandros per una versione corale di “L’amour est bleu” accompagnata da un coro di 70 elementi.