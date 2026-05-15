EA SPORTS FC 26, annunciato il Team of the Season della Liga F con le migliori giocatrici della stagione
EA SPORTS FC 26 introduce il Team of the Season della Liga F con le migliori calciatrici dell’anno scelte per rendimento e continuità. La community partecipa al dibattito sui social mentre arrivano nuovi contenuti dedicati anche su FC Mobile.
EA SPORTS FC 26 ha svelato il Team of the Season della Liga F, la selezione che premia le calciatrici protagoniste dell’ultima stagione del campionato spagnolo femminile. La squadra speciale è disponibile anche su EA SPORTS FC Mobile e raccoglie le atlete che hanno mantenuto il rendimento più alto durante tutto l’anno.
L’iniziativa coinvolge direttamente anche la community del videogioco, chiamata a discutere e commentare le scelte pubblicate settimana dopo settimana sui canali ufficiali di EA SPORTS FC. Sui social continua il confronto tra i tifosi sul Final XI, con dibattiti aperti sulle giocatrici inserite nella formazione definitiva.
In parallelo, EA SPORTS ha lanciato anche la nuova ICONS Edition di EA SPORTS FC 26, pensata per celebrare l’evento Team of the Season. L’edizione include un Gold Starting XI Pack con una rosa completa di giocatori non scambiabili valutati almeno 84 OVR.
Tra i contenuti aggiuntivi previsti nella ICONS Edition ci sono anche tre Player Pick ICON o Hero fino a 91 OVR. Gli utenti potranno scegliere una carta tra cinque opzioni disponibili dedicate a difensori, centrocampisti e attaccanti provenienti dalle campagne FUT pubblicate dal lancio del gioco fino al 31 marzo 2026.
I OPENED EVERYTHING FOR LA LIGA TEAM OF THE SEASON
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