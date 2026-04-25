EA Sports FC 26 Team of the Season BWSL, ecco le migliori giocatrici della stagione inglese

EA Sports FC 26 presenta il Team of the Season della Barclays Women’s Super League, premiando le calciatrici più decisive dell’anno grazie alle loro prestazioni costanti nel campionato inglese.

Con la stagione calcistica inglese ormai verso la chiusura, EA Sports FC 26 ha ufficializzato il Team of the Season della Barclays Women’s Super League. La selezione raccoglie le giocatrici che hanno inciso maggiormente nel corso dell’anno, distinguendosi per rendimento e continuità.

L’annuncio rientra nell’iniziativa dedicata ai Team of the Season, che il gioco sta svelando progressivamente settimana dopo settimana. La scelta delle protagoniste ha acceso il confronto tra gli appassionati, coinvolti anche attraverso i canali social ufficiali del titolo.

I giocatori possono sfruttare contenuti dedicati all’interno della modalità Ultimate Team. Con la ICONS Edition è disponibile un Pacchetto XI Titolare Oro, che include una rosa completa di calciatori non scambiabili con valutazione minima di 84.

L’edizione speciale offre anche tre Player Pick tra carte ICON o Hero con valutazione fino a 91. Gli utenti possono selezionare una carta tra cinque opzioni, scegliendo tra difensori, centrocampisti e attaccanti provenienti dalle campagne FUT pubblicate dal lancio del gioco fino al 31 marzo 2026.

Le iniziative legate al Team of the Season proseguiranno nelle prossime settimane con nuovi aggiornamenti e contenuti in-game dedicati alle migliori performance della stagione calcistica.