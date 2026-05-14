EA SPORTS FC 26, annunciato il Team of the Season della Liga Portugal con i migliori giocatori

EA SPORTS FC 26 ha pubblicato il Team of the Season della Liga Portugal dopo una stagione ricca di protagonisti. I migliori giocatori del campionato portoghese entrano nella selezione ufficiale disponibile anche su FC Mobile.

EA SPORTS FC 26 e EA SPORTS FC Mobile hanno presentato il Team of the Season dedicato alla Liga Portugal, la selezione che raccoglie i calciatori più continui e decisivi dell’intera stagione nel campionato portoghese.

L’annuncio rientra nell’evento annuale Team of the Season, con le squadre speciali pubblicate progressivamente all’interno del gioco settimana dopo settimana. La community di EA SPORTS FC continua intanto a discutere sui social dei giocatori scelti per il Final XI, confrontando prestazioni, statistiche e rendimento stagionale.

Per celebrare il TOTS, i giocatori possono acquistare la EA SPORTS FC 26 ICONS Edition, versione che include contenuti esclusivi per Ultimate Team. Tra i bonus disponibili c’è il Gold Starting XI Pack, un pacchetto con un’intera squadra di carte Oro non scambiabili con valutazione pari o superiore a 84.

La ICONS Edition comprende inoltre tre Player Pick dedicati a ICON o Hero con valutazione fino a 91 OVR. I giocatori possono selezionare una carta tra cinque opzioni disponibili, scegliendo tra difensori, centrocampisti e attaccanti provenienti dalle campagne FUT pubblicate dal lancio del gioco fino al 31 marzo 2026.

EA SPORTS continuerà a pubblicare nuovi Team of the Season nelle prossime settimane sia su FC 26 sia su FC Mobile, ampliando l’evento con ulteriori contenuti e squadre speciali dedicate ai principali campionati internazionali.