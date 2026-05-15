Malika Ayane corre alle 5 del mattino, dalla passione nata a Berlino alla maratona di New York

Malika Ayane corre all’alba perché la corsa l’ha aiutata a conoscere meglio fatica e limiti. Da Berlino alla maratona di New York, l’allenamento è diventato parte della sua vita.

Malika Ayane ha trasformato la corsa in un’abitudine quotidiana. Negli ultimi anni la cantante ha iniziato ad allenarsi con costanza, spesso all’alba, quando la sveglia suona alle 5 e le strade sono ancora quasi vuote.

La passione è cresciuta durante il periodo trascorso a Berlino. Ayane vive sopra un canale e, osservando i runner passare a ogni ora sotto casa, ha iniziato a guardare quello sport con curiosità. Il momento decisivo è arrivato quando ha scoperto che la sua abitazione si trovava lungo il percorso della maratona di Berlino.

Da lì la corsa è entrata nella sua routine. Per Ayane non è solo allenamento fisico, ma un modo per migliorare salute e umore, scaricare la mente e misurarsi con la fatica. La cantante racconta di aver imparato ad ascoltare il corpo, riconoscere i segnali e spostare un po’ più avanti i propri limiti.

Il percorso sportivo è passato prima dalle staffette da 10 chilometri e poi da una prova più impegnativa. Nel 2025 Malika Ayane ha corso la sua prima maratona a New York, chiudendola in 4 ore e 18 minuti. Un traguardo arrivato dopo anni di allenamenti, sveglie presto e chilometri percorsi con continuità.