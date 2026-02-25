Malika Ayane a Sanremo 2026 con Animali notturni

Malika Ayane torna al Festival di Sanremo 2026 con Animali notturni, brano dedicato all’amore adulto. Per la cantante milanese è la sesta volta in gara, dopo due Premi della Critica e una carriera iniziata nel coro della Scala.

Malika Ayane è tra i trenta artisti in gara al Festival di Sanremo 2026. Porta sul palco “Animali notturni”, segnando la sua sesta partecipazione alla manifestazione. In passato ha conquistato due volte il Premio della Critica Mia Martini, nel 2010 e nel 2015, diventando una presenza familiare per il pubblico dell’Ariston.

Nata a Milano nel 1984 da padre marocchino e madre italiana, è cresciuta con la sorella maggiore. Da bambina ha cantato nel coro di voci bianche del Teatro alla Scala, esperienza che le ha dato una solida base musicale. Nel 2007 ha firmato con Sugar Music e l’anno successivo ha pubblicato il primo album, trainato dal singolo “Feeling Better”. Nel tempo ha raccolto quattro Wind Music Awards e candidature al Premio Tenco, al Nastro d’Argento e agli MTV Awards.

Indimenticabile la sua esibizione del 2010 con “Ricomincio da qui”. Il brano le valse il Premio della Critica Mia Martini e quello della Sala Stampa Radio e Tv Lucio Dalla, ma il quinto posto finale scatenò la protesta dell’orchestra, che strappò gli spartiti contro l’esito del televoto.

La cantante è diventata madre a 21 anni della figlia Mia, nata da una relazione durata pochi mesi. Dopo la rottura con il compagno, ha scelto di crescere la bambina da sola. Nel 2009 ha vissuto una storia con Cesare Cremonini, conosciuto durante un evento al Quirinale alla presenza del presidente Napolitano. La relazione si è chiusa nel 2011. Poco dopo ha sposato a Las Vegas il regista Federico Brugia, matrimonio terminato nel 2016. In seguito è stata legata al manager Claudio Fratini fino al 2022, periodo in cui ha trascorso del tempo a Berlino.

Il brano presentato quest’anno racconta un sentimento consapevole, fatto di scelta reciproca e desiderio di restare. In Animali notturni l’amore viene descritto come un legame intenso e istintivo, capace di far sentire due persone unite contro il resto del mondo, tra fughe improvvise e nostalgia che toglie il respiro.