La mutandina l’hai messa? Malika Ayane risponde duramente a un fan

Durante un concerto al Teatro Augusteo, Malika Ayane ha reagito con fermezza a una provocazione inaspettata da parte di un fan. Durante un momento di silenzio, qualcuno dal pubblico ha urlato: "La mutandina l’hai messa?". La domanda ha suscitato l'irritazione dell'artista milanese, che ha replicato senza esitazioni: "Fatti i cai tuoi", ricevendo un fragoroso applauso di sostegno dagli altri spettatori.

Il comportamento del fan è stato giudicato inappropriato anche dal pubblico presente, che ha mostrato solidarietà verso la cantante. Malika, visibilmente stizzita, ha comunque scelto di sdrammatizzare l'accaduto al termine dell’esibizione. Rivolgendosi ironicamente al "simpaticone", ha dichiarato: "Porto i mutandoni. Ma la prossima volta pensaci, hai fatto una battuta di mera".

Concluso l'episodio, l’artista ha salutato i fan con un post su Instagram, ringraziandoli per il sostegno durante l’intero tour. "Come ho ripetuto ogni sera, senza di voi serve a poco andare in giro. Senza di voi non esisterebbe tutto questo", ha scritto, ribadendo l'importanza del rapporto con il suo pubblico.