isybank Gaming Tour 2026, quattro eventi gratuiti tra gaming e fumetti con premi per Lucca Comics

isybank Gaming Tour 2026 parte da Falconara Marittima con quattro eventi gratuiti dedicati ai videogiochi e alla cultura pop. In palio premi giornalieri e soggiorni per Lucca Comics & Games 2026.

ProGaming Italia rilancia il isybank Gaming Tour 2026, il circuito itinerante che da maggio a settembre farà tappa in alcune delle principali fiere italiane dedicate a fumetti, videogiochi e cultura pop. Il progetto, sostenuto da isybank come title sponsor, attraverserà quattro città con un villaggio gaming aperto al pubblico e accessibile gratuitamente.

La prima fermata sarà Falcomics a Falconara Marittima, nelle Marche, dal 15 al 17 maggio. Il calendario proseguirà poi con Termoli Comics & Games dal 19 al 21 giugno, RiminiComix dal 16 al 19 luglio e Lamezia Comics & Co. dall’11 al 13 settembre.

All’interno dello spazio dedicato ai videogiochi saranno presenti diverse postazioni per provare alcuni dei titoli più popolari del momento. I visitatori potranno giocare a eFootball su PlayStation 5, sfidarsi con Mario Tennis Fever sulle nuove Nintendo Switch 2 e mettersi alla guida nei simulatori professionali di F1.

Durante ogni giornata del tour verranno assegnati premi ai migliori partecipanti delle varie competizioni. Per ciascun gioco saranno distribuiti tre buoni regalo Amazon da 50 euro destinati ai giocatori che registreranno i risultati migliori.

Al termine dell’ultima tappa sarà invece stilata una classifica generale valida per l’assegnazione di sei soggiorni per due persone a Lucca Comics & Games 2026. I premi andranno ai primi classificati dei tre titoli presenti nel tour e ai migliori giocatori che possiedono un piano isybank.

L’organizzazione ha annunciato anche la presenza di creator e ospiti provenienti dal mondo del gaming e dei social. I nomi verranno comunicati nelle prossime settimane e accompagneranno le varie tappe con incontri pubblici, sessioni Meet & Greet e contenuti dedicati.

Daniel Schmidhofer, CEO di ProGaming Italia, ha spiegato che il tour punta a portare il gaming direttamente nei luoghi frequentati dalle community legate al mondo comics e pop, con attività pensate sia per chi gioca abitualmente sia per i visitatori occasionali.

Anche isybank conferma la collaborazione con l’iniziativa. L’amministratore delegato Antonio Valitutti ha parlato della volontà di incontrare il pubblico in eventi dedicati all’intrattenimento e al tempo libero, proseguendo il percorso avviato nelle precedenti edizioni del tour.