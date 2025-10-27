Mediaworld Gaming Village al Lucca Comics & Games 2025

Giunta alla sua 59ª edizione, Lucca Comics & Games torna a trasformare la città nel cuore pulsante della cultura pop, con un evento dedicato a fumetto, gioco, videogioco, narrativa fantasy, manga, anime, cinema d’animazione, serie TV e cosplay, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre. Sotto il segno del tema 2025, Il French Kiss , la manifestazione celebra la connessione e la trasformazione. In questo contesto, MediaWorld conferma la sua presenza per il quarto anno consecutivo con l’iconico Gaming Village di oltre 600mq, che riapre le porte in Piazza della Caserma con un format arricchito e una proposta esperienziale, ancora più coinvolgente, pensata per gamer, appassionati di tecnologia, cosplayer e famiglie.

L’identità visiva del padiglione è ancora una volta firmata dal fumettista di fama internazionale Giovanni Timpano , che per l’edizione 2025 ha reinterpretato lo spazio espositivo con un’illustrazione immersiva in stile fisheye . L’interno del Gaming Village diventa un appartamento abitato da una giovane coppia di cosplayer, ricco di dettagli nerd e riferimenti al tema French Kiss : celebri baci della cultura pop saranno nascosti tra oggetti fisici e superfici digitali. Un concept narrativo che unisce estetica, tecnologia e storytelling con il consueto stile MediaWorld che stupirà il pubblico non solo nelle ore di apertura ma anche dopo il tramonto, grazie agli spettacoli di videomapping che daranno vita alla struttura del padiglione attraverso giochi di luci e musica coinvolgente, celebrando il tema di quest’anno: il French Kiss .

"Lucca ha per noi una valenza speciale, che va oltre il semplice evento fieristico. È qui che riconfermiamo con forza il nostro posizionamento di 'Experience Champion', dove il fulcro di ogni iniziativa si muove attorno alle passioni autentiche delle persone." dichiara Francesco Sodano, Marketing Director di MediaWorld. "Vogliamo creare momenti indimenticabili, esperienze immersive che celebrino la cultura pop, il gaming, la tecnologia e la creatività in tutte le sue forme. La nostra presenza in Piazza della Caserma è una promessa di divertimento, innovazione e condivisione."

Il palinsesto 2025 propone format già affermati, insieme a nuove e coinvolgenti proposte originali:

Let’s Talk: L'ormai noto format condotto da Bryan Box nel MediaWorld Studios allestito nel Tech Village di Milano Certosa, durante le giornate del Lucca Comics & Games, vivrà nell’area esterna del padiglione. Un talk show quotidiano con nuovi ospiti, creator e panel tematici su gaming, tech e cultura pop, dove tanti ospiti e creators dialogheranno con Bryan esplorando vari aspetti del mondo del gaming e dell’intrattenimento.

Let's Quiz: Torna anche l'ormai atteso appuntamento che vedrà ancora una volta i due Main Host Brian Box e Antonella Arpa (Himorta) sfidarsi sul palco a colpi di domande sul mondo del Gaming, Comics e molto altro, con l'immancabile coinvolgimento del pubblico, in un quiz pop fatto di sfide e nuovi confronti appassionanti e avvincenti.

Let's Cosplay: Il contest cosplay tornerà protagonista con una competizione fotografica dedicata, celebrando la creatività e il talento della community, in una gara aperta a cosplayer non professionisti presenti a Lucca.

Let's DJ & Let's Dance: Quest'attività torna dopo il successo della prima edizione 2024. Attività DJ, un'area esterna con DJ set live serale e un torneo fatto di battle che, di sfida in sfida, culminerà nella premiazione finale di un'ambita consolle Pioneer. AlphaTheta offrirà un'esperienza immersiva nel DJing nell'uso delle console Pioneer, con ascolto in cuffia. In programma anche un'anteprima del DJ set in realtà virtuale con Oculus Quest, ed eventi speciali con ospiti come Giorgio Prezioso.

Let's Game: Ospiti, creators e pro-player intratterranno il pubblico sul palco con sessioni di live coaching interattivo, appassionanti sfide sui titoli più popolari, offrendo un'esperienza di gaming dinamica e coinvolgente. Il palco si accende con gameplay dal vivo insieme a influencer e VIP, tra sessioni di coaching interattivo e spettacolari sfide 1vs1 sui titoli più popolari.

Let's Play (MediaWorld Esports Cup): Il format mira a trasformare i visitatori in veri e propri pro-player con tornei e competizioni ufficiali di "Valorant powered by Predator" e "Forza Motorsport" per il mondo del sim racing, oltre che con tanto free-to-play di giochi di ogni genere e postazioni accessibili più a lungo rispetto agli anni precedenti.

Let's Find It: Novità di quest'anno, una caccia al tesoro digitale in città tra QR code, sfide a tema e un viaggio fra illustrazioni originali di Giovanni Timpano come filo conduttore.

Novità di quest'anno, una caccia al tesoro digitale in città tra QR code, sfide a tema e un viaggio fra illustrazioni originali di Giovanni Timpano come filo conduttore. Let’s Build It: Altra novità di quest'anno, un’area interattiva e sfide di costruzione live con giudice esperto in collaborazione con LEGO®. In esposizione, l’iconica Ferrari LEGO in scala 1:1, una spettacolare replica a grandezza naturale realizzata interamente con mattoncini.

"Siamo orgogliosi di essere il punto di riferimento per questa straordinaria community, offrendo un mix unico di intrattenimento, tecnologia e interazione," conclude Francesco Sodano. "Quest'anno abbiamo alzato l'asticella, combinando i format più amati dal pubblico con novità inedite che sapranno sorprendere e coinvolgere. Siamo impazienti di spalancare le porte del nostro Gaming Village di Piazza della Caserma per vivere insieme un'esperienza indimenticabile, all'insegna del divertimento e della condivisione delle passioni che ci uniscono. Passioni che, come dimostrano il pro-gaming, il DJing e il cosplay, non sono solo fonte di intrattenimento, ma vere e proprie opportunità di crescita personale e professionale."

A presentare le attività e a intrattenere il pubblico si confermano Antonella Arpa, in arte Himorta – presentatrice e volto televisivo RAI, ormai punto di riferimento della community nerd/gaming in Italia nonché cosplayer più seguita d'Europa – e Bryan Ronzani, conosciuto come Bryan Box - speaker di Radio 105, presentatore noto per il suo carisma e la capacità di coinvolgere il pubblico in eventi sia dal vivo che digitali e Main Host del format Let's Talk realizzato nel MediaWorld Studios presente tutto l'anno nel Tech Village di Milano Certosa. I due Main Host saranno sempre affiancati da Ivan Nesta - cronista e commentatore di motorsport e sim racing per Sky Italia – e dai numerosi ospiti provenienti dal mondo del web, videogame e fumetto che si avvicenderanno nei vari momenti del ricco palinsesto che presto sarà svelato sulla pagina: https://www.mediaworld.it/it/ speciali/lucca-comics

LET’S SMART SHOP! All’interno del Gaming Village anche quest’anno ci sarà un’area dedicata in cui i visitatori potranno testare e acquistare tecnologie selezionate, scoprire prodotti lifestyle, gadget e oggetti da collezione - inclusi articoli esclusivi ispirati ai format del padiglione - con tantissime promozioni dedicate. Tra le novità di quest'anno: un’area dedicata a Funko Pop, Pokémon, Labubu, accessori a tema gaming e una customer journey digitale potenziata grazie a totem interattivi e sconti smart accessibili in tempo reale. All'esterno del padiglione ci sarà anche un corner dedicato ai servizi MediaWorld con partner quali Foxway, MacAfee e Cellularline.

L’avvicinamento alla fiera è già iniziato a settembre, con un'entusiasmante anteprima: la "MediaWorld Esport Cup Road To Lucca Valorant" powered by PREDATOR . Questa iniziativa, lanciata nel Tech Village di Roma, culminerà con la sua attesissima finalissima proprio all'interno del Gaming Village di Lucca.

Infine, il MediaWorld Studios di Milano Certosa si conferma partner ufficiale di questa edizione 2025, non solo ospitando il Q&A ufficiale di Lucca Comics & Games, ma fornendo anche un prezioso supporto di regia per tutti i live event della manifestazione.