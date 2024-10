MEDIAWORLD GAMING VILLAGE AL LUCCA COMICS&GAMES 2024

MediaWorld protagonista a Lucca Comics & Games 2024 con un Gaming Village di oltre 600mq ispirato al tema "The Butterfly Effect". Dal 30 ottobre al 3 novembre, grazie a tech partner, creator ed esperti e special guest di fama mondiale, Piazza della Caserma si trasformerà in un arena gaming e hub di innovazione tecnologica, con focus sull'intelligenza artificiale applicata al gaming, agli e-sports e all'inclusività .

MediaWorld, l’Experience Champion del settore dell'elettronica di consumo, ritorna a Lucca Comics per il terzo anno consecutivo con il suo attesissimo “Gaming Village” confermandosi protagonista della 58° edizione del community event dedicato a fumetto, gioco, videogioco, narrativa fantasy, manga, anime, cinema d’animazione, serie TV e cosplay. La catena leader nella distribuzione di elettronica di consumo in Europa e primo brand italiano nel settore gaming torna infatti in Piazza della Caserma a Lucca, ormai ribattezzata “Piazza MediaWorld Gaming Village”.

In occasione del centenario pucciniano, MediaWorld celebra "The Butterfly Effect", tema dell'edizione 2024 del Festival, trasformando il padiglione in un'opera d'arte a cielo aperto ispirata a Madama Butterfly, l'immortale capolavoro di Puccini, e al concetto della teoria del caos. Quest'ultimo, inoltre, ispira il ricco palinsesto di attività , incontri e talk, che esplorerà le connessioni tra tecnologia, gaming e intrattenimento digitale. Inoltre, il tema "The Butterfly Effect", ovvero come piccole azioni possano generare grandi cambiamenti, si allinea perfettamente con il continuo progresso di MediaWorld.

Ed è proprio questo l'obiettivo del Gaming Village durante le cinque giornate di Lucca Comics & Games: coinvolgere i visitatori con le migliori novità tecnologiche e un ricco palinsesto di appuntamenti imperdibili.

“Lucca Comics & Games, con il suo pubblico inclusivo, trasversale e in costante crescita, offre un'opportunità unica di dialogo diretto con la community, soprattutto in un'edizione come questa, incentrata sull'innovazione e sull'intelligenza artificiale – tematiche centrali per MediaWorld e che stanno trasformando profondamente il mondo dell'intrattenimento e della tecnologia”. Dichiara Vittorio Buonfiglio COO MediaWorld. "Per il terzo anno consecutivo riapriamo le porte del nostro iconico Gaming Village in Piazza della Caserma con un programma ancor più ricco di tornei, panel con artisti e influencer, attività di coaching, aree free to play e molto altro. Il tema di quest'anno, ‘The Butterfly Effect’ rispecchia l'impegno di MediaWorld per un futuro migliore, costruito con costanza, a dimostrazione di come ogni azione volta a un obiettivo positivo possa contribuire a generare grandi cambiamenti.”

“Lucca rappresenta per noi un appuntamento irrinunciabile. Quest'anno, oltre all'intrattenimento, vogliamo approfondire tematiche cruciali come l'innovazione e il potenziale dell'intelligenza artificiale, non solo sfatando falsi miti sulle sue applicazioni ma esplorando come possa diventare uno strumento di inclusione e democratizzazione, aprendo nuove opportunità per tutti e valorizzando il talento individuale. Crediamo fermamente nell'insostituibile unicità dell'intelligenza umana e, al Comics & Games, vogliamo dimostrare come questa possa integrarsi con l'IA, creando un futuro migliore.” - Puntualizza Francesco Sodano Head of Omnichannel Marketing & Retail Media.

LA PIAZZA “MEDIAWORLD GAMING VILLAGE”

Il Gaming Village MediaWorld si svilupperà su oltre 600mq complessivi dei quali 300mq esterni dedicati ai Cosplayer, Area Podcast e Show e Consolle di Gioco. All’interno, su altrettanti metri quadri, verrà allestita l’arena tornei, Area Coaching, il Main Stage animato da numerosi special guests.

Non sarà solo un luogo di svago, ma anche un'occasione per scoprire le tendenze future e vivere in prima persona l’evoluzione tecnologica. A questo proposito una grande protagonista sarà proprio l’Intelligenza Artificiale, le cui potenzialità , proprio come suggerisce il tema del “Butterfly Effect”, possono generare grandi cambiamenti per una tecnologia sempre più inclusiva ed un mondo gaming ancor più coinvolgente e immaginifico.

Quest’anno, inoltre, Piazza della Caserma si animerà anche la sera con spettacoli di videomapping, che trasformeranno ancor più il “Gaming Village” in un'opera d'arte animata con tre suggestivi spettacoli programmati alle 19:30, 20:00 e 20:30, ispirati al tema “The Butterfly Effect” e curati dall’illustratore Giovanni Timpano.

OSPITI E PRESENTATORI

A presentare le attività e a intrattenere il pubblico si confermano Antonella Arpa, in arte Himorta – presentatrice e volto televisivo RAI, ormai punto di riferimento della community nerd/gaming in Italia nonché cosplayer più seguita d'Europa – e Bryan Ronzani, conosciuto come Bryan Box - speaker di Radio 105, presentatore noto per il suo carisma e la capacità di coinvolgere il pubblico in eventi sia dal vivo che digitali.

I due main host saranno sempre affiancati da Ivan Nesta - cronista e commentatore di motorsport e sim racing per Sky Italia – e dai numerosi ospiti provenienti dal mondo del web, videogame e fumetto, tra cui Amos Laurito, Pow3r, Dario Moccia ed il Team POLIMove - collettivo di studenti del Politecnico di Milano focalizzati sulla ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate per la guida autonoma, in particolare nel contesto delle competizioni di motorsport.

LE ATTIVITÁ E LE NOVITÀ DEL GAMING VILLAGE MEDIAWORLD

Tante le experience in programma tra cui workshop, sessioni di gioco dal vivo, tornei e momenti di incontro con esperti del settore, il tutto in un ambiente sempre dinamico e coinvolgente.

In coerenza e continuità con il claim MediaWorld “Let’s Go” ogni area e attività del village è stata declinata proprio sotto il segno di “Let’s”.

LET’S PLAY & LET’S GAME!

Il format “Let's Play” mira a trasformare i visitatori in veri e propri pro-player con tornei e competizioni, oltre che con tanto free-to-play di giochi di ogni genere. “Let's Game”, invece, è un nuovo format dove ospiti, creators e pro-player intratterranno il pubblico sul palco con sessioni di gioco live, sfide e dimostrazioni, offrendo un'esperienza di gaming dinamica e coinvolgente.

Il MediaWorld Gaming Village offrirà ai visitatori un’esperienza unica nel mondo del gaming, con postazioni di gioco e simulatori di ultima generazione. Quest'anno, il Sim Racing sarà al centro dell'attenzione con la presentazione in anteprima italiana del nuovo Assetto Corsa Evo, il nuovissimo inedito sim racing game creato da Kunos Simulazioni. I visitatori potranno sfidarsi in eventi speciali in game assieme al famoso creator sim racing Amos Laurito, immersi in un’esperienza di simulazione avanzata.

Inoltre, il villaggio ospiterà tornei di League of Legends (31 ottobre), Rocket League (1° novembre) e Assetto Corsa Competizione (2 novembre) in aree dedicate ai vari partner. Questi tornei vedranno la partecipazione di creators e pro-player che accompagneranno i giocatori in sessioni di coaching e showmatch, garantendo un'esperienza competitiva entusiasmante per tutti i visitatori. Il concorso a premi collegato avrà un montepremi complessivo di oltre 7.000€ in Gift Card MediaWorld.

LET’S TALK E LET’S PANEL!

Anche nel 2024, MediaWorld porta al centro del Gaming Village una serie di format dedicati a temi chiave del mondo dell’intrattenimento digitale. Gli ormai noti “Let's Talk”, condotti da Bryan Box nel MediaWorld Studios allestito nell’area esterna del padiglione, sono conversazioni informali che esplorano vari aspetti del mondo del gaming e dell’intrattenimento, coinvolgendo esperti e personalità del settore. I “Let's Panel”, novità di quest’anno, sono discussioni più strutturate, tenute sul main stage all'interno del padiglione, che approfondiscono temi di grande rilevanza con ospiti di rilievo.

Tra i momenti salienti di quest’edizione:

Diversity e Inclusion nel mondo dell'Intelligenza Artificiale (31 ottobre): questo panel esplorerà come l'intelligenza artificiale possa abbattere barriere e promuovere l'inclusione, con ospiti come Stefy Bau di Init Esports, che sarà anche moderatrice e Arianna Timeto di Acer.

nel mondo dell'Intelligenza Artificiale (31 ottobre): questo panel esplorerà come l'intelligenza artificiale possa abbattere barriere e promuovere l'inclusione, con ospiti come Stefy Bau di Init Esports, che sarà anche moderatrice e Arianna Timeto di Acer. Guida Autonoma e Innovazione : Dalla Simulazione alla Realtà (1° novembre): un panel che vedrà protagonisti Sergio Savaresi del Politecnico di Milano, assieme ad alcuni dei suoi studenti, Alessio Romito di Dallara e Davide Brivio di Kunos Simulazioni, moderato da Alessio Cicolari di AK Esports, che discuteranno l’evoluzione della guida autonoma e l'importanza della simulazione.

: Dalla Simulazione alla Realtà (1° novembre): un panel che vedrà protagonisti Sergio Savaresi del Politecnico di Milano, assieme ad alcuni dei suoi studenti, Alessio Romito di Dallara e Davide Brivio di Kunos Simulazioni, moderato da Alessio Cicolari di AK Esports, che discuteranno l’evoluzione della guida autonoma e l'importanza della simulazione. Content Creation e Innovazione: Dietro le Quinte di un Creator (2 novembre): un talk con Dario Moccia, streamer e content creator di successo, Giuseppe Croari, avvocato esperto di diritto digitale, e Martina Quadri, dottoranda in comunicazione e innovazione, moderato da Margherita Dongiovanni di MediaWorld, che analizzeranno il futuro della creazione di contenuti, il ruolo della tecnologia e le sfide che i creator devono affrontare per rimanere competitivi in un panorama in continua evoluzione.

LET’S COSPLAY!

Il contest cosplay tornerà protagonista con una competizione fotografica dedicata, giudicata dalla celebre Himorta. I partecipanti potranno scattare foto nella zona dedicata e competere per vincere premi esclusivi, celebrando la creatività e il talento della community.

LET’S DJ!

Novità dell’edizione 2024 sarà la competizione Let’s DJ, in collaborazione con Pioneer, che permetterà ai partecipanti di sfidarsi a suon di beat. Oltre a un'area esterna dove sarà possibile imparare assieme ad esperti DJ, all'interno del padiglione, nelle giornate di sabato e domenica, si terrà il contest ufficiale che metterà alla prova le abilità dei DJ partecipanti. La competizione sarà aperta a quei DJ che si sono iscritti le settimane precedenti all'evento. Le migliori performance verranno premiate con fantastici riconoscimenti.