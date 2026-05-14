Internazionali d'Italia Highlights, Medvedev rimonta Landaluce e trova Sinner in semifinale

Medvedev rimonta Landaluce dopo un avvio disastroso e conquista la semifinale degli Internazionali d'Italia. Il russo ha chiuso al terzo set dopo oltre due ore di gioco e una sospensione per pioggia.

Daniil Medvedev sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner nelle semifinali degli Internazionali d'Italia 2026. Il tennista russo ha superato lo spagnolo Martin Landaluce con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-5 al termine di una sfida durata due ore e 24 minuti.

La partita si era aperta nel peggiore dei modi per Medvedev. Nel primo set Landaluce ha imposto subito il proprio ritmo, approfittando degli errori del russo e conquistando più break consecutivi fino al netto 6-1.

Nel secondo parziale il numero uno russo ha cambiato atteggiamento, aumentando l'intensità negli scambi e trovando maggiore continuità al servizio. Dopo una breve interruzione per pioggia, Medvedev è riuscito a portare il match al terzo set grazie al 6-4.

L’ultima frazione è stata la più equilibrata. Landaluce ha continuato a lottare punto su punto e nell’undicesimo game ha annullato tre match point consecutivi, tenendo aperta la sfida. Medvedev però ha mantenuto lucidità nei momenti decisivi e ha chiuso 7-5, conquistando così la semifinale contro Jannik Sinner.