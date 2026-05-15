Francia, trovate oltre 100 uova di dinosauro di 72 milioni di anni nel sud del Paese

In Francia sono state trovate oltre 100 uova di dinosauro risalenti a 72 milioni di anni fa. Il paleontologo Alain Cabot le ha scoperte nella sua proprietà a Mèze, nel sud del Paese, in un’area già nota per i ritrovamenti del Cretaceo.

Una scoperta paleontologica di grande rilievo arriva dal sud della Francia, dove il paleontologo Alain Cabot ha rinvenuto circa 100 uova fossilizzate di dinosauro all’interno della sua proprietà vicino a Mèze. I reperti, grandi più o meno come piccoli meloni, risalirebbero a circa 72 milioni di anni fa.

Cabot è il proprietario del Musée Parc des Dinosaures e da anni studia i giacimenti fossili della zona. Secondo le prime ipotesi, le uova potrebbero appartenere ai titanosauri, enormi dinosauri erbivori lunghi fino a 15 metri e con un peso stimato tra le 15 e le 20 tonnellate.

Il paleontologo ha definito il sito un giacimento eccezionale, spiegando che saranno necessari molti anni di studi per analizzarlo completamente. Nella stessa area del sud della Francia, infatti, sarebbero presenti milioni di uova fossilizzate distribuite nel sottosuolo.

Negli ultimi anni, nella regione di Aix-en-Provence sono già state recuperate circa mille uova di dinosauro. Durante il tardo Cretaceo, l’area faceva parte di una grande isola che comprendeva territori oggi appartenenti a Spagna, Portogallo e Francia meridionale.

Gli studiosi ritengono che i dinosauri tornassero periodicamente negli stessi luoghi per deporre le uova, un comportamento simile a quello osservato ancora oggi in tartarughe marine e alcune specie di uccelli.