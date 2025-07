È morto a 102 anni Jake Larson, veterano del D-Day e star di TikTok con oltre 1,2 milioni di follower

Jake Larson, veterano del D-Day e star di TikTok con oltre 1,2 milioni di follower, ci ha lasciati all’età di 102 anni. Con il suo spirito vivace e il sorriso contagioso, Papa Jake ha conquistato generazioni, unendo memoria storica e modernità. La sua vita è stata un esempio di forza e positività che continuerà a ispirarci. Larson divenne un volto noto anche tra le nuove generazioni, lasciando un’eredità di coraggio e allegria che resterà indelebile.

Jake Larson, veterano della Seconda Guerra Mondiale conosciuto sui social come "Papa Jake", è morto all’età di 102 anni. A dare l’annuncio è stata la nipote McKaela Larson, che ha condiviso la notizia su Instagram, spiegando che il nonno si è spento serenamente il 17 luglio, mantenendo il suo spirito allegro fino all’ultimo.

Larson divenne un volto noto anche tra le nuove generazioni grazie a TikTok, dove contava più di 1,2 milioni di follower. Attraverso l’account @storytimewithpapajake, aperto dalla nipote nel 2020, raccontava episodi della sua vita straordinaria e momenti vissuti durante il conflitto mondiale.

"Sono così grata di aver condiviso il mio papa Jake con tutti voi", ha scritto McKaela. "Quando sarà il momento giusto, continuerò a raccontare le sue storie per mantenere vivo il suo ricordo".

Nato il 20 dicembre 1922 a Owatonna, in Minnesota, Larson crebbe in una fattoria priva di elettricità e acqua corrente, nel pieno della Grande Depressione. A soli 15 anni si arruolò nella Guardia Nazionale, mentendo sull’età. Dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbor nel 1941, la sua unità fu trasferita al servizio federale.

Nel 1942 fu inviato in Irlanda del Nord e diventò sergente operativo, partecipando alla pianificazione dell’Operazione Overlord, ovvero l’invasione della Normandia. Il 6 giugno 1944, fu tra i soldati che sbarcarono a Omaha Beach, sopravvivendo sotto il fuoco nemico e raggiungendo le scogliere dove si trovavano le postazioni tedesche.

Successivamente combatté nella Battaglia delle Ardenne. Finita la guerra, si trasferì con la moglie Lola in California, dove crebbero insieme una famiglia. Nel 2021 pubblicò la sua autobiografia dal titolo "L’uomo più fortunato del mondo: storie dalla vita di Papa Jake".

Negli ultimi anni, Larson era tornato più volte in Normandia per partecipare alle commemorazioni del D-Day, ricevendo affetto e riconoscimenti per la sua testimonianza storica e il suo carisma anche attraverso i social.