Audiolibri in Italia, oltre 11 milioni di ascoltatori nel 2026 e crescita costante negli ultimi anni

Nel 2026 NielsenIQ registra 11,6 milioni di italiani che ascoltano audiolibri grazie alla diffusione di contenuti digitali e piattaforme dedicate. La crescita negli ultimi cinque anni conferma un cambiamento stabile nelle abitudini.

Nel corso dell’ultimo anno, 11,6 milioni di italiani hanno ascoltato almeno un audiolibro. Il dato, rilevato da NielsenIQ per Audible, segna un aumento del 2% rispetto al 2025 e consolida una crescita del 16% dal 2021. L’ascolto di contenuti audio si sta affermando come pratica abituale, spinta dalla possibilità di fruire storie in modo flessibile durante le attività quotidiane.

Le sessioni di ascolto durano mediamente 27 minuti e si ripetono circa due volte al mese. Tuttavia, una quota significativa del pubblico, pari al 28%, ascolta almeno una volta a settimana, superando chi si limita a una frequenza mensile. Gli utenti utilizzano gli audiolibri soprattutto per rilassarsi o per seguire una storia mentre sono impegnati in altre attività.

A guidare questa crescita sono soprattutto le donne appartenenti alla Gen Z e ai Millennials. In particolare, la fascia tra i 25 e i 34 anni rappresenta il segmento più attivo, con un consumo quotidiano e una presenza leggermente più marcata nelle regioni del Sud Italia.

Chi ascolta audiolibri spesso legge anche libri tradizionali. Il 56% degli utenti dichiara di aver ascoltato titoli già letti, mentre la metà ha fatto il percorso inverso, passando dall’ascolto alla lettura. Questa integrazione tra formati si riflette anche negli acquisti: il 52% degli intervistati ha comprato almeno una volta un libro dopo averne ascoltato la versione audio.

Gli audiolibri vengono scelti anche per scoprire nuovi autori e per restare aggiornati sulle novità editoriali. Per molti rappresentano un modo per esplorare generi diversi rispetto a quelli abituali o per accedere a contenuti nella propria lingua quando si trovano all’estero.

La scelta dei titoli dipende principalmente dal genere e dalla tematica. Tra i più ascoltati nel 2026 emergono fantascienza e fantasy, seguiti da thriller, narrativa e classici. Cresce anche l’interesse per contenuti collegati ad altri media, come sequel, prequel e spin-off di film e serie TV, apprezzati per l’espansione delle storie e dei personaggi già conosciuti.