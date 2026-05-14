Sinner-Rublev agli Internazionali di Roma, orario del quarto e dove vedere il match in tv

Sinner affronta Rublev nei quarti degli Internazionali d’Italia dopo tre vittorie convincenti a Roma. Il numero uno del mondo cerca l’accesso alla semifinale contro il russo già battuto al Roland Garros 2025.

Jannik Sinner torna in campo oggi, giovedì 14 maggio, per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Sul Centrale del Foro Italico il numero uno del ranking ATP sfida il russo Andrej Rublev in una partita che vale l’accesso alla semifinale del Masters 1000 di Roma.

L’azzurro arriva all’appuntamento dopo un percorso senza sbavature. Al debutto ha superato Sebastian Ofner, poi ha eliminato Alexei Popyrin e successivamente Lorenzo Pellegrino nel derby tutto italiano disputato al terzo turno.

Anche Rublev ha raggiunto i quarti con tre successi consecutivi. Il tennista russo ha avuto la meglio su Miomir Kecmanovic, Alejandro Davidovich Fokina e Nikoloz Basilashvili.

La sfida tra Sinner e Rublev è prevista alle ore 13. I precedenti sorridono all’italiano, avanti 7-3 nei dieci confronti disputati nel circuito maggiore. Quattro incontri si sono giocati sulla terra battuta e il bilancio vede Sinner avanti con tre vittorie contro una sola sconfitta.

L’ultimo confronto diretto risale agli ottavi di finale del Roland Garros 2025, quando il campione altoatesino si impose in tre set.

Il match sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport e visibile anche in chiaro su Tv8. La partita potrà essere seguita in streaming tramite Sky Go, NOW e attraverso la piattaforma online di Tv8.