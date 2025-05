Chanel Totti compie 18 anni: festa a casa di Francesco Totti e la dolce dedica di Ilary Blasi

Chanel Totti ha compiuto 18 anni oggi, martedì 13 maggio 2025. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ha festeggiato l’atteso traguardo della maggiore età nella notte, accolta da una sorpresa speciale organizzata proprio dal papà.

Festa privata con papà Francesco e amici stretti

L’ex capitano della Roma ha voluto rendere indimenticabile il primo momento da maggiorenne della figlia. Allo scoccare della mezzanotte, Chanel è stata accolta nella casa del padre dove l’aspettava una torta personalizzata con la scritta: “Per i tuoi 18 anni Chanel”. La giovane ha spento le candeline circondata da alcuni amici più intimi e ha poi abbracciato affettuosamente Totti, come mostrano le Instagram stories pubblicate dalla stessa festeggiata.

Ilary Blasi assente alla festa, ma con una dedica speciale

Nonostante l’assenza fisica, Ilary Blasi ha voluto esprimere il suo amore con un messaggio pubblico affidato ai social. Nelle sue storie Instagram ha scritto: “Tanti auguri amore mio, oggi compi 18 anni. È incredibile come il tempo sia volato. Ti amo tanto”, accompagnando le parole con alcune foto che ritraggono Chanel da bambina.

Anche Francesco Totti ha condiviso un ricordo speciale, postando una tenera immagine di qualche anno fa in cui abbraccia la figlia, scrivendo: “Tanti auguri vita mia”.

