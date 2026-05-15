Sangiovanni rompe il silenzio, il messaggio ai fan e il sostegno di Aka7even

Sangiovanni torna a parlare ai fan dopo mesi difficili e racconta di sentirsi meglio. Il cantante ha condiviso sui social un messaggio personale durante una seduta per un tatuaggio, ricevendo anche il sostegno pubblico di Aka7even.

Sangiovanni è tornato a mostrarsi sui social con parole sincere rivolte ai suoi fan. Dopo un lungo periodo lontano dalla scena musicale, il cantante vicentino ha raccontato il momento che sta vivendo, spiegando di aver imparato ad accettare i cambiamenti e le difficoltà incontrate negli ultimi anni.

L’artista, diventato popolare nel 2020 grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, aveva deciso di fermarsi per affrontare alcuni problemi personali. La pausa aveva portato anche alla cancellazione di concerti e impegni professionali già programmati.

Nel nuovo episodio della sua rubrica “Note”, pubblicata su YouTube, il cantante ha condiviso una riflessione sulla propria vita. In un messaggio pubblicato su Instagram ha scritto che il percorso di una persona non segue mai una linea precisa e che gli imprevisti possono cambiare direzione in qualsiasi momento. Per questo motivo, ha spiegato di non avere più paura di sbagliare o ricominciare.

Durante una seduta per un tatuaggio, Sangiovanni ha poi parlato direttamente ai fan rassicurandoli sulle sue condizioni. Ha raccontato di sentirsi bene, pur ammettendo che in passato era già sparito dopo aver dato segnali positivi. Il cantante ha aggiunto che la vita può mettere davanti a ostacoli inattesi, ma che è sempre possibile rialzarsi.

Tra i tanti messaggi ricevuti sotto il post, i fan hanno notato quello di Aka7even, amico e collega conosciuto proprio durante l’esperienza ad Amici. Il cantante gli ha dedicato parole di affetto invitandolo a prendersi tutto il tempo necessario e a continuare a stare bene, ricordandogli quanto il suo equilibrio personale arrivi anche alle persone che lo seguono.