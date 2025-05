Amici, Nicolò Filippucci rompe il silenzio dopo l'eliminazione: fan in rivolta fuori dagli studi

Home / Social News / Amici, Nicolò Filippucci rompe il silenzio dopo l'eliminazione: fan in rivolta fuori dagli studi

Dopo la sua recente eliminazione dalla semifinale di Amici, Nicolò Filippucci rompe il silenzio e si rivolge ai suoi fan con un toccante messaggio su Instagram. Ma la sua partenza non è stata accolta bene dai sostenitori, che si radunano in segno di protesta fuori dagli studi. Scopriamo insieme le sue parole e il sentimento che ha scatenato questa reazione.

Nicolò Filippucci è stato eliminato dalla semifinale di Amici, andata in onda sabato 10 maggio. Uno degli allievi più amati del talent condotto da Maria De Filippi ha scelto di raccontare la sua esperienza con un messaggio sentito pubblicato su Instagram, mentre i fan si organizzano per una protesta fuori dagli studi del programma.

Il messaggio sui social e il ringraziamento a Maria De Filippi

“Grazie Amici. Grazie dal profondo del cuore”, ha scritto Nicolò nel suo lungo post. “Sono stati otto mesi stupendi, che non avrei mai pensato di vivere. Un viaggio che mi ha fatto crescere come artista e come persona”. Ha ringraziato tutte le persone che lavorano dietro le quinte del programma, definendole fondamentali per il suo percorso.

Un pensiero speciale è andato a Maria De Filippi: “Grazie per avermi dato la possibilità di fare quello che amo”, ha scritto l’ex allievo, che ha voluto poi dedicare parole affettuose anche ai compagni: “Siete persone speciali, vi voglio un mondo di bene”.

Nicolò ha ringraziato anche la sua coach Anna Pettinelli: “Mi ha sempre sostenuto e spronato sin dal primo giorno. Ha creduto in me e mi ha aiutato a superare ogni difficoltà”, ha scritto.

Il messaggio di Anna Pettinelli e la protesta dei fan

Anna Pettinelli ha risposto pubblicamente con un post carico di affetto: “Anche se non sei in finale, sei comunque nella storia e nessuno potrà dimenticarsi di te. Ti ho scelto a settembre e ti sceglierei di nuovo mille volte. Sei speciale e non dimenticare mai il tuo valore. Ti voglio bene e sai dove trovarmi”.

Intanto, sui social è esplosa la delusione dei fan per l’uscita di Nicolò dalla gara. Alcuni sostenitori hanno diffuso un video in cui si annuncia una protesta organizzata fuori dagli studi Mediaset di Roma, in via Tiburtina 1361, prevista per sabato 17 maggio alle ore 15:00. L’iniziativa ha l’obiettivo di manifestare il disappunto per l’eliminazione del cantante dalla fase finale del talent.

Altri aggiornamenti su Amici

Amici 24: Alessia, Daniele, Francesco, Trigno e Antonia sono i finalisti ufficiali

Emozioni, sorprese e colpi di scena hanno caratterizzato la semifinale di Amici 24, il celebre talent show di Canale 5 che ha scelto i suoi cinque finalisti.

Amici 2024, sabato 10 maggio: ospiti, sfide e anticipazioni dell'ottava puntata su Canale 5

Sabato 10 maggio, Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 con l’ottavo appuntamento del serale di Amici 2024.

Amici 2024, settima puntata del 3 maggio: Fedez e Clara ospiti con il nuovo singolo, attesa per l'eliminazione

Amici torna questa sera, sabato 3 maggio, in prima serata su Canale 5 con il settimo appuntamento del serale condotto da Maria De Filippi.